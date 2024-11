Veilchen tapfer in Leipzig? Nkansah: "Eine Pflichtaufgabe für uns!"

Aue - "Das ist eine Pflichtaufgabe für uns", sprach Steffen Nkansah (28) aus, was alle im Veilchen-Lager anpeilen: Viertelfinaleinzug im Sachsenpokal . Der Sechstligist Tapfer Leipzig ist am Sonntag die Hürde, die es für den drei Klassen höher spielenden FC Erzgebirge dafür zu nehmen gilt.

Ein bisschen Beistand vom Fußball-Gott kann nie schaden, auch wenn Steffen Nkansah (28) und seine Veilchen den in Leipzig nicht wirklich benötigen sollten. © imago/foto2press

"Wir haben uns im Sachsenpokal genauso viel vorgenommen wie in der 3. Liga. Deswegen ist es genauso wichtig wie jedes andere Pflichtspiel auch", sagt Nkansah vor der Partie im Stadion an der Torgauer Straße.



Aus diesem Grund heißt es für die Dotchev-Elf, an die jüngsten Leistungen anzuknüpfen. Nach vier Niederlagen am Stück konnten sich Nkansah und Co. mit Siegen über Stuttgart II. und Essen sowie dem Remis gegen Saarbrücken aus der Ergebniskrise befreien.

"Wir haben uns da herausgekämpft! Mit dem schwierigen Spiel gegen Stuttgart kam der Glauben zurück. Das ist ganz viel eine Sache von Selbstvertrauen. Denn man sieht sich die Tabelle an. Gefühlt gewinnt in der 3. Liga jeder gegen jeden. Da kommt es auf Kleinigkeiten an", betont der erfahrene Innenverteidiger.

"Dass wir in der Lage sind, jeden zu schlagen, wissen wir. Das müssen wir aber auch jeden Spieltag abrufen."