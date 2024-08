Aue und Dynamo mit Superstart: Sachsenderby wird zum Spitzenspiel!

Osnabrück - Mit ihrem 2:0-Erfolg beim VfL Osnabrück haben die Veilchen das Sachsenderby am 3. Spieltag zum Spitzenspiel gemacht! Dynamo Dresden hatte am Freitagabend vorgelegt, der FC Erzgebirge tags darauf souverän nachgezogen. Mika Clausen (57.) und Boris Tashchy (87.) belohnten eine stark aufspielende Dotchev-Elf an der Bremer Brücke.