Veilchen wollen an der Ostsee weiter auf Erfolgswelle surfen

Aue - Schön ist anders, aber es ist erfolgreich - und nur das zählt! Nach der Start-Talfahrt unter Trainer Jens Härtel (55) feierte Aue beim 2:1 gegen Viktoria Köln nun schon den dritten Sieg in Folge . Der FCE bleibt zwar im Mittelfeld, schiebt sich aber punktetechnisch weiter oben ran - und will an Gegner Rostock vorbei.

Der oft so nüchtern auftretende Sachse ging aus sich heraus. Er hatte auch einen Grund dazu. Auch wenn nicht alles Gold war, was im Gebirge glänzte: Seine Truppe liefert jetzt. Das Selbstvertrauen ist zurück.

Jens Härtel freute sich über den Sieg über Viktoria Köln. © picture point/Sven Sonntag

Heute geht es für Härtel zu Ex-Verein Rostock. Er erlebte bei Hansa von Januar 2019 bis November 2022 mit 1397 Tagen die bislang längste Amtszeit eines FCH-Trainers seit der Wende. 2021 stieg er in die 2. Liga auf, schaffte auch den Klassenerhalt.

Eine schwere Auswärtspartie und eine besondere für ihn? "Ja", gibt Härtel zu. "Das war eine schöne Zeit, ich komme immer gern zurück ins Ostseestadion. Dort war immer eine fantastische Stimmung. Aber die haben wir hier im Erzgebirge auch", grinst der 55-Jährige.

Doch für Vergangenes werden die Hansa-Fans ihn sicher nicht feiern. Geschenke wird es keine geben. Mit dem vierten Sieg am Stück könnte Aue die Nordlichter in der Tabelle überholen. Um besser zu regenerieren, fuhr Aue schon am Montag nach Rostock. Der Gegner hatte nach dem 2:0 gegen Ingolstadt am Samstag einen Tag mehr Zeit gehabt und zudem erneut ein Heimspiel.

Da braucht es genügend Pause für die Veilchen, die aber gar nicht darauf achten wollen. Sie wollen wieder siegen, wie Sijaric verrät: "Wir haben jetzt mit den neun Punkten am Stück eine kleine Serie aufgebaut, sind gerade auf einer Welle, und die wollen wir weiter surfen." Wie passend an der Ostsee.