Aues 3. Sieg unter Härtel! Mannschaftsbetreuer hilft Viktoria nach Bus-Unfall

Aue - Der FC Erzgebirge kommt unter Jens Härtel langsam in Fahrt! Gegen Viktoria Köln feiert Lila-Weiß mit 2:1 (1:0) am Sonntag den dritten Sieg in Serie und steht nun bei den magischen 40 Punkten. Während Aue den perfekten Start in die englische Woche hinlegt, ist es für die Gäste aus der Domstadt in allen Belangen ein gebrauchter Nachmittag gewesen.