Vertrag läuft aus, aber Pepic weiß, was er am FC Erzgebirge Aue hat

Der Vertrag von Aue-Spieler Mirnes Pepic läuft im Sommer aus. Wie geht's für den Leistungsträger weiter?

Von Michael Thiele

Aue - "Man muss in solchen Situationen ruhig bleiben, selbst wenn es nicht einfach ist. Aber wir haben unseren Job erledigt und einen ganz kleinen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Das ist das Wichtigste!", brachte es Mirnes Pepic (29) so ziemlich auf den Punkt.

Die Routiniers Mirnes Pepic (29, l.) und Boris Tashchy (31) strahlten nach dem Sieg gegen Unterhaching. © picture point/Sven Sonntag Der FC Erzgebirge Aue erarbeitete sich gegen die SpVgg Unterhaching den ersten Sieg unter Jens Härtel (55). Kein Spiel für die Galerie, aber ein Dreier, der erstmal Luft und Ruhe verschafft. Denn die letzten Wochen waren nicht spurlos an den Veilchen vorbeigegangen. Fünf Partien unter dem neuen Coach Härtel, aber nur zwei Zähler, brachten Aue in Zugzwang. Pepic: "Ich weiß nicht, ob es Nervosität war. Es ist halt einfach Abstiegskampf - für Unterhaching. Und für uns war es ein sehr wichtiges Spiel, um nicht selbst reinzurutschen." Das Erzgebirge war in den letzten anderthalb Jahren, was die Tabelle anbelangt, halbwegs verwöhnt. Abstiegsgefahr gab es keine und Aue schickte sich an, wieder oben anzuklopfen. Dazu gab's den Zwei-Jahres-Plan mit dem eigentlichen Ziel, 2025 in die 2. Bundesliga aufzusteigen. FC Erzgebirge Aue Man sagt immer "Kumpelverein": Aues Siegtorschütze Stefaniak wünscht sich mehr Support Jetzt auf Abstiegskampf umzuswitchen, wäre eine Herausforderung gewesen, die man erstmal meistern können muss.

Wie geht's mit Aue-Spieler Pepic weiter?

Wird Aue-Spieler Mirnes Pepic auch nach dem Sommer im Erzgebirge spielen? © picture point/Sven Sonntag Pepic ist, was das angeht, erfahren genug. Er erlebte den Abstiegskampf vor seiner zweiten Auer Zeit in Würzburg und Meppen. "Ich muss Verantwortung übernehmen, mit oder ohne Ball. Als erfahrener Spieler muss ich vorangehen und Präsenz zeigen, sodass sich gerade die jungen Spieler daran hochziehen können", weiß Pepic, was von ihm erwartet wird. Gegen Haching hat er genau das getan und mit seiner Vorlage fürs Siegtor von Marvin Stefaniak (30) auch den entscheidenden Akzent in der Offensive gesetzt. Pepic ist ein wichtiger Faktor für den FCE und seit seiner Rückkehr 2023 im zentralen defensiven Mittelfeld gesetzt. Er bestritt starke 63 von 65 Einsätzen, fehlte nur zweimal verletzungsbedingt. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Wie geht's für den Leistungsträger weiter? Pepic: "Ich weiß, was ich an Aue habe. Aber ich habe zu meinem Berater gesagt, dass ich erstmal nichts hören möchte, um mich voll auf die Saison zu konzentrieren. Erstmal soll Ruhe in den Verein einkehren und dann schauen wir weiter."