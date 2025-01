Vom Aue-Trainer zum Energy-Hersteller: Rost hat sich von RB inspirieren lassen

Seine Zeit als Trainer beim FC Erzgebirge Aue war schnell vorbei. Inzwischen hat sich Timo Rost (46) einer neuen Herausforderung gestellt. © Picture Point / Gabor Krieg

Gemeinsam mit Geschäftspartnerin Maria Englert hat der 46-Jährige ein Unternehmen gegründet, das einen Energydrink entwickelt hat.

Die Inspiration dafür kam quasi auch von einem ehemaligen Arbeitgeber. Rost kickte von 2010 bis 2012 für RB Leipzig.

In seiner dortigen Profizeit habe ihn Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz (†78) mit seinem Energydrink quasi beflügelt, wie man bei den Rasenballern sagen würde, "und so hat sich der Gedanke entwickelt, auch mal etwas in dieser Richtung auszuprobieren", so Rost gegenüber der "Märkischen Oder-Zeitung".

Und da der zielstrebige ehemalige Mittelfeldspieler bekanntlich schnell Nägel mit Köpfen macht, soll unter dem Motto "Do it your way" (Mach es auf Deine Art) der in zwei Jahren mühsamer Arbeit entwickelte "Seven Heaven" genannte Energydrink laut Rost junge Sportler unterstützen, ihre Ziele zu erreichen.

Auf seinem "Instagram"-Account macht der in Lauf an der Pegnitz geborene Rost auch schon kräftig Werbung für sein Produkt. Unter anderem schaute er zuletzt bei einem Hallenturnier in Cottbus vorbei, um seinen Wachmacher zu promoten.