Vormaliger Aue-Proband Kevin Holzweiler unterschreibt in der Regionalliga!

Kevin Holzweiler (29) stellte sich Ende des vergangenen Sommers drei Wochen bei Erzgebirge Aue im Training vor. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Es war Anfang September, wenige Wochen nach dem Saisonstart, als sich der vertragslose Kevin Holzweiler (29) bei seinem Ex-Coach Pavel Dotchev (58) vorstellte.

Der Aue-Trainer meinte damals: "Ich bin von Kevin überzeugt. Mit ihm würde noch einmal einen anderen Spielertyp in den Kader kommen. Er ist dribbelstark, geschmeidig, er geht gern in die Tiefe."

Zu einer Verpflichtung kam es bekanntlich nicht, obwohl Holzweiler im Test gegen den 1. FC Magdeburg seine Sache ordentlich machte.

Jetzt, vier Monate später, kann der frühere Drittliga-Spieler einen neuen Klub präsentieren! Es ist Fortuna Köln aus der Regionalliga West, bei denen der nahe Köln Geborene die Wintervorbereitung absolvierte und auch bei allen drei Testspielen mitwirkte.

"Kevin konnte sich in den letzten Wochen im Training und in den Testspielen empfehlen. Einen Spieler wie ihn haben wir so aktuell nicht im Kader", zeigt sich Fortuna-Sportdirektor Matthias Mink (56) hocherfreut über den Deal.