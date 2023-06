Fans machen Druck: Wann präsentiert der FCE endlich weitere Neuzugänge?

Aue - Ivan Knezevic (29) ist bereits der zehnte Abgang beim FC Erzgebirge Aue . Dem stehen vier Neuzugänge gegenüber. Vor Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich (45) liegt also noch viel Arbeit.

Ivan Knezevic (29) bejubelte hier seinen einzigen Treffer für Aue. Er traf beim Landespokal in Bautzen. Nach nur einem Jahr geht der 29-Jährige wieder. © Picture Point/Roger Petzsche

Während in den sozialen Netzwerken einigen Fans schon Angst und Bange wird, kann der 45-Jährige nur um eins bitten: Geduld. Der Markt ist derzeit extrem in Bewegung.



Knezevic hat sich am gestrigen Dienstag mit dem Kumpelverein einvernehmlich auf eine vorzeitige Beendigung des bestehenden Arbeitsvertrages verständigt. Der 29-Jährige war im vergangenen Sommer von der SpVgg Bayreuth zu den Veilchen gewechselt und bestritt in der abgelaufenen Saison insgesamt 19 Pflichtspiele für den FCE. Er wird wohl wieder in die Regionalliga Bayern gehen, der Verein steht aber noch nicht fest.

Der Abgang war erwartet worden, nun warten die Fans auf drei, vier Neuzugänge. "Wenn ich sehe, was andere Vereine machen, dann wird mir angst und bange", schrieb ein User auf Facebook.

"So langsam könnte es bei Aue mal losgehen", ein anderer. "Da wird für uns nur noch Ramsch übrig bleiben", vermutet der nächste.