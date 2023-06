Weiterer Neuzugang für Aue: Steffen Meuer stürmt für die "Veilchen"

Aue - Mit dem Start in die Vorbereitung für die neue Saison kann der FC Erzgebirge Aue ein weiteres neues Gesicht im Kader begrüßen.

Aue-Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich (l., 45) begrüßt Neuzugang Steffen Meuer (23). © FC Erzgebirge Aue

Wie der Verein am Mittag mitteilte, kommt Steffen Meuer ins Erzgebirge. Der 23-Jährige kommt ablösefrei von der 2. Mannschaft von Borussia Mönchengladbach und unterschrieb für ein Jahr bei den Veilchen.

Er lernte das Fußballspielen bei den Sportfreunden Eisbachtal im Westerwald und stieg dort mit seinem Jugendverein bis in die Oberliga auf. Entdeckt wurde er dort von Fortuna Düsseldorf und ging nach einem weiteren Jahr zu den Gladbacher Fohlen. Der Stürmer, der dort jeweils in der 2. Mannschaft spielte, gelangen in drei Spielzeiten 33 Tore und 14 Torvorlagen.

FCE-Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich (45): "Steffen hat in den vergangenen Jahren stets seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt, und wir trauen ihm zu, diese auch in der 3. Liga nachzuweisen. Mit seiner Zielstrebigkeit und seinem sehr guten Torabschluss wird er unser Spiel in der Offensive bereichern."