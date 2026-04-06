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"Wissen um den Unmut": Aue-Vorstand bezieht Stellung zu Fanfrust und Petition

Die von Fans des FC Erzgebirge Aue gestartete Petition für eine außerordentliche Mitgliederversammlung hat auch den Vorstand des Klubs erreicht.

Von Michael Thiele

Aue - Der FC Erzgebirge versucht sportlich die Rückkehr zur Normalität einzuleiten. Gleichzeitig begehren immer mehr Fans und Mitglieder gegen die Vereinsführung auf. Eine am Ostersonntag ins Leben gerufene Petition zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung hatte bis zum Ostermontag (Stand 16 Uhr) über 400 Unterstützer vereinigt.

Vorstandsmitglied Jörg Scholz (l., hier mit Präsident Thomas Schlesinger) weiß um den Fan-Frust bei Erzgebirge Aue.
Vorstandsmitglied Jörg Scholz (l., hier mit Präsident Thomas Schlesinger) weiß um den Fan-Frust bei Erzgebirge Aue.  © Dennis Hambeck/FC Erzgebirge Aue

"Wir wissen um den Unmut von Mitgliedern und Fans angesichts der sportlichen Situation. Und Petitionen sind nach unserem Demokratie-Verständnis legitime Mittel zur Meinungsäußerung", kommentierte Vorstandsmitglied Jörg Scholz auf TAG24-Nachfrage.

Gegenwärtig macht es nicht den Anschein, als würde die Vereinsführung kurzfristig eigene personelle Konsequenzen ziehen. Geht das sportliche Dahinsiechen weiter, könnte der Gegenwind jedoch massiver werden. Spätestens ein mögliches Ausscheiden im Sachsenpokal-Halbfinale könnte zum Kulminationspunkt werden.

Im Sponsorenkreis jedenfalls rumort es auch. Ebenfalls nicht zu vernachlässigen: Nach TAG24-Infos verringern zwei aktuelle Trikotsponsoren ihr finanzielles Engagement für die neue Saison bei Abstieg.

Kaderplaner Steffen Ziffert (61, l.) und Sportvorstand Jens Haustein (58) steckten beim Abschlusstraining vor dem Regensburg-Spiel die Köpfe zusammen.
Kaderplaner Steffen Ziffert (61, l.) und Sportvorstand Jens Haustein (58) steckten beim Abschlusstraining vor dem Regensburg-Spiel die Köpfe zusammen.  © Dennis Hambeck/FC Erzgebirge Aue

Erzgebirge Aue muss auf dem Platz zur Normalität zurückfinden

Die Interimstrainer Enrico Kern (47, l.) und Khvicha Shubitidze (51) bereiteten das Team am Montag auf das Auswärtsspiel in Regensburg vor.
Die Interimstrainer Enrico Kern (47, l.) und Khvicha Shubitidze (51) bereiteten das Team am Montag auf das Auswärtsspiel in Regensburg vor.  © Dennis Hambeck/FC Erzgebirge Aue

Trotzdem müssen die Veilchen nach dem Personal-Beben vom Ostersonntag mit der Trennung von Cheftrainer Christoph Dabrowski (47) und Co-Trainer Lars Fuchs (43) sowie dem Abgang von Sportchef Michael Tarnat (56) versuchen, auf dem Rasen zur Normalität zurückzukehren.

Das Abschlusstraining vor der Abfahrt zum Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg (Dienstag, 19 Uhr) fand am Montag unter der Leitung des Interims-Duos Khvicha Shubitidze (51) und Enrico Kern (47) statt und wurde genau beobachtet von Kaderplaner Steffen Ziffert (61) und Sportvorstand Jens Haustein (58).

Ebenfalls auf dem Stadiongelände waren unter anderem Vorstand Scholz und die Aufsichtsräte Ronny Glatzel sowie Jens Stopp, die mit Haustein die Köpfe zusammensteckten.

Titelfoto: Bildmontage: Dennis Hambeck/FC Erzgebirge Aue (2)

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