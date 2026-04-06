"Wissen um den Unmut": Aue-Vorstand bezieht Stellung zu Fanfrust und Petition

Aue - Der FC Erzgebirge versucht sportlich die Rückkehr zur Normalität einzuleiten. Gleichzeitig begehren immer mehr Fans und Mitglieder gegen die Vereinsführung auf. Eine am Ostersonntag ins Leben gerufene Petition zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung hatte bis zum Ostermontag (Stand 16 Uhr) über 400 Unterstützer vereinigt.

Vorstandsmitglied Jörg Scholz (l., hier mit Präsident Thomas Schlesinger) weiß um den Fan-Frust bei Erzgebirge Aue. © Dennis Hambeck/FC Erzgebirge Aue

"Wir wissen um den Unmut von Mitgliedern und Fans angesichts der sportlichen Situation. Und Petitionen sind nach unserem Demokratie-Verständnis legitime Mittel zur Meinungsäußerung", kommentierte Vorstandsmitglied Jörg Scholz auf TAG24-Nachfrage.

Gegenwärtig macht es nicht den Anschein, als würde die Vereinsführung kurzfristig eigene personelle Konsequenzen ziehen. Geht das sportliche Dahinsiechen weiter, könnte der Gegenwind jedoch massiver werden. Spätestens ein mögliches Ausscheiden im Sachsenpokal-Halbfinale könnte zum Kulminationspunkt werden.

Im Sponsorenkreis jedenfalls rumort es auch. Ebenfalls nicht zu vernachlässigen: Nach TAG24-Infos verringern zwei aktuelle Trikotsponsoren ihr finanzielles Engagement für die neue Saison bei Abstieg.