Zu teuer! Bleiben deshalb die VIP-Sitze in Aue leer?

14.811 Zuschauer verfolgten das Pokalspiel. Leere Stellen im Stadion gab es nur im VIP-Bereich. © picture point/Sven Sonntag

14.811 Zuschauer verfolgten die Partie und damit fast 700 weniger als bei voller Auslastung (15.500 Plätze) drin gewesen wären.

Es ist nicht das erste Mal! Auch gegen Borussia Dortmund in der Sommerpause waren alle Plätze bis auf die Business-Seats ausverkauft. Auch da entgingen dem FC Erzgebirge zusätzliche Einnahmen für die Vereinskasse. Denn genau das sind es: Bonus-Einnahmen.

Die VIP-Dauerkarten für die Saison 2024/25 decken nur die 19 Ligapartien im Erzgebirgsstadion ab. Auf der Ebene 1 werden dafür 2550 Euro fällig, auf Ebene 2 sind es 5000 Euro.



Alle weiteren Spiele wie das BVB-Match, der DFB-Pokal oder ein etwaiges Heimspiel im Sachsenpokal sind nicht inbegriffen, kommen also on top. Für den BVB waren 200 Euro für ein VIP-Ticket zu berappen. Zu viel für auch so manchen Sponsor, der deswegen auf die Gegengerade auswich.

Anders die Preisgestaltung gegen Gladbach. Hier entschied sich der Verein für ein zweistufiges Preismodell. Inhaber einer VIP-Dauerkarte konnten ihr Pokal-VIP-Ticket für 115 Euro buchen. Alle anderen mussten den Standardpreis von 240 Euro berappen.

Und auch diesmal gähnende Leere im Business-Bereich. Ärgerlich: Weil in Aue die Kamerapositionen auf der Gegengerade sind, bekam dies auch jeder TV-Zuschauer vor Augen geführt.