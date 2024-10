"Es ist ein Fakt, dass wir in letzter Zeit zu viele Gegentore durch Standards bekommen haben. In der Saison zuvor hatten wir es dagegen noch sehr gut gemacht", kommt Dotchev ins Grübeln.

Das war extrem bitter: Gegen Hansa kassierten die Veilchen in letzter Minute das Gegentor zum 1:2 - natürlich nach einem Eckball. © picture point/Sven Sonntag

Vor der Mannheim-Partie werde es auch eine Einheit geben, die das Verteidigen bei ruhenden Bällen thematisiert.

Zumal der Waldhof mit Terrence Boyd (33) einen Torjäger par excellence in seinen Reihen hat, auf den Dotchev zur PK auch nochmal gesondert einging.



"Wir werden es nochmal explizit trainieren. Es bietet sich an, das am Freitagvormittag in Mannheim nochmal aufzugreifen. Ich will das Thema aber nicht zu tief angehen, weil ich nicht will, dass sich meine Spieler zu viele Gedanken machen und dadurch eventuell zu sehr verunsichert werden", sieht Dotchev seine Veilchen bei Standards nicht nur physisch, sondern auch psychisch gefordert, um auf der richtigen Höhe zu sein.

"Ich will ihnen Sicherheit geben und sie nicht verunsichern!", will der 59-jährige Fußballlehrer seine Mannschaft nicht überfrachten.

Denn wenn sie wiederum zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist, geht der Schuss am Ende nach hinten los.