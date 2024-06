Zweimal FCE, zweimal Heidrich: Kommt es zum Vater-Sohn-Duell?

Aue - Den FCE gibt es in der kommenden Saison zweimal in der 3. Liga. Den FC Erzgebirge und den FC Energie . Und auf jeder Seite könnte ein Heidrich stehen - bei Aue Sportchef Matthias (46), auf Cottbuser Seite Sohn Finn (17). "Würde mich sehr freuen, wenn das klappen sollte", so der 46-jährige Papa.

Finn Heidrich ist noch 17, steigt jetzt in den älteren "U19"-Jahrgang auf. Trotzdem wird der Teenie die komplette Vorbereitung bei den Profis bestreiten. © imago/Fotostand

Finn ist erst 17, steigt jetzt in der älteren "U19"-Jahrgang der Lausitzer auf. Dort gehört er zu den großen Talenten des Vereins. Er durfte sogar schon für die Truppe von Trainer "Pele" Wollitz ran - und das nicht nur in Testspielen wie im Winter in Aue (1:1).

Er war sechsmal beim Aufsteiger in der abgelaufenen Saison im Kader und feierte im Heimspiel gegen die "U23" von Hansa Rostock (3:1) am 4. Februar seine Premiere. In der neuen Saison könnte der Weg für ihn so weitergehen, obwohl er noch ein Junior ist.

"Finn steigt am Montag mit den Profis ins Training ein und wird dort auch die komplette Vorbereitung mit bestreiten", sagt Vater Matthias. "Dann werden wir weitersehen. Er ist noch jung, soll das Schritt für Schritt machen. Aber ich freue mich natürlich riesig für ihn."

Vielleicht klappt es ja, dass beide sich im direkten Duell gegenüberstehen. Der Spielplan für die neue Saison soll am 11./12. Juli veröffentlicht werden. "Irgendwann wird das hoffentlich einmal passieren", so der Vater.