Aues Susac heuert bei Hansa an: Rostock baut Trainerteam neu

Rostock/Aue - Mit Erzgebirge Aue stieg Adam Susac (37) als Co-Trainer ab, den Weg in die Regionalliga geht der Kroate aber nicht mit. Stattdessen heuerte der Analyse-Trainer bei Ostrivale Hansa Rostock an.

Adam Susac (37) bleibt trotz Aue-Abstieg in der 3. Liga. © Picture Point / Gabor Krieg

Während Aue die 3. Liga nach unten verließ, wollte die Kogge eigentlich die Spielklasse nach oben verlassen. Das klappte nicht, Hansa zog Konsequenzen im Kader und im Trainerteam:

Nach Torwart-Spezialist Dirk Orlishausen (43) musste auch Co-Trainer Marcus Rabenhorst (42) gehen. Fußballlehrer Markus Gellhaus (56), der erst im Oktober zur Kogge gestoßen war, zieht es in die Bundesliga zu Borussia M'gladbach.

An ihrer Stelle darf sich jetzt Susac beweisen: "Adam hat uns in den Gesprächen sowohl fachlich als auch menschlich überzeugt. Man hat sofort gemerkt, dass er für die Aufgabe brennt. Er kennt die 3. Liga aus verschiedenen Blickwinkeln – als Spieler, Analyst und Co-Trainer", erklärt Hansa-Sportchef Amir Shapourzadeh (43).

Der Ex-Profi und Inhaber der A-Lizenz freue sich "riesig auf die neue Aufgabe und auf den Verein. Hansa hat eine enorme Strahlkraft. Schon als Spieler bin ich immer gerne hierhergekommen, und auch als Trainer waren die Ost-Duelle hier immer etwas Besonderes. Die Atmosphäre im Ostseestadion und auch bei den Auswärtsspielen war jedes Mal überragend."