Falsche Gerüchte und alarmierende Spieler-Aussage: Hansa-Fan nach Zaun-Sturz in "kritischem Zustand"

Saarbrücken/Rostock - Große Sorge um verunglückten Fan! Das Saisonfinale von Hansa Rostock beim 1. FC Saarbrücken am Samstag wurde von einem tragischen Zwischenfall überschattet, bei dem ein Anhänger der Kogge über einen Zaun rund zwölf Meter in die Tiefe stürzte. Nun hat sich der Drittligist zum Zustand des Mannes geäußert.

Die Hansa-Fans im Auswärtsblock in Saarbrücken. Das Saisonfinale wurde von einem medizinischen Notfall überschattet. © IMAGO / SNS UG

"Nach Rücksprache mit den Behörden vor Ort wurde er noch am gestrigen Abend operiert. Aktuell befindet er sich weiterhin in einem kritischen Zustand. Unsere Gedanken sind bei ihm, seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahestehen", schrieb der FCH am Sonntagmorgen in einem Statement.

Etwa eine Viertelstunde vor Abpfiff war es beim 4:3-Auswärtserfolg der Mecklenburger zu Provokationen zwischen beiden Fanlagern gekommen, wie die Ostsee-Zeitung berichtet. Dabei sei ein Zuschauer auf den Zaun geklettert. Allerdings habe er anschließend den Halt verloren.

Nach Informationen der Saarbrücker Zeitung erlitt der Anhänger schwere Kopfverletzungen. Er wurde vor Ort umgehend von den Sanitätern medizinisch behandelt, während die übrigen Hansa-Fans das Geschehen mit einer Fahne abdeckten, und daraufhin ins Krankenhaus gebracht.

In den sozialen Netzwerken kursierten später Gerüchte, dass der Mann bereits verstorben sei. Das dementierte die Saarbrücker Polizei jedoch inzwischen, sein Zustand sei "nach wie vor unverändert".