07.05.2026 11:03 Emotionales Video: Hansa-Profi verkündet schlimme Diagnose auf eigenem YouTube-Kanal

Jan Mejdr von Hansa Rostock hat auf seinem eigenen YouTube-Kanal verkündet, dass er sich im Spiel gegen Jahn Regensburg das Kreuzband gerissen hat.

Von Florian Mentele

Rostock - Wenn Jan Mejdr (30) nicht gerade für Hansa Rostock die rechte Außenbahn beackert, dann teilt er gern Videos auf seinem YouTube-Kanal "Magician". Eigentlich tauchen dort vor allem witzige Challenges und Einblicke in das Leben als Profisportler auf, doch am Mittwoch setzte sich der Abwehrmann plötzlich mit glasigen Augen vor die Kamera.

Jan Mejdr (30) hat sich im Spiel gegen Jahn Regensburg schwer am rechten Knie verletzt. © IMAGO / Andy Bünning "Genau in diesem Augenblick, wenn Ihr Euch dieses Video anschaut, liege ich wahrscheinlich gerade im Krankenhaus bei meiner allerersten OP", erklärte der 30-Jährige zu Beginn des Clips. Dann ließ er sichtlich angefasst die Bombe platzen: "Ich habe mir leider das Kreuzband im rechten Knie komplett gerissen." Der tschechische Rechtsverteidiger hatte sich im Spiel gegen Jahn Regensburg bei einem Zweikampf das Knie verdreht und musste in der Halbzeit ausgewechselt werden. Die 2:5-Pleite gegen den SSV begrub nicht nur die letzten Aufstiegshoffnungen der Kogge, sondern auch die Saison der Stammkraft, wie Mejdr nun auf diesem ungewöhnlichen Weg höchstselbst bekannt gab. FC Hansa Rostock Klub-Legende verlässt die Kogge zum zweiten Mal "Das bedeutet für mich mehrere Operationen und mindestens sechs Monate ohne Fußball, also voraussichtlich bis Ende des Jahres", verriet der Hansa-Profi, während er mit den Tränen kämpfte. Fraglich ist zudem, ob sich Mejdr das Rostock-Trikot überhaupt noch einmal überstreifen darf. Der Vertrag des Verteidigers an der Ostsee läuft im Sommer aus.

Jan Mejdr verkündet seinen Kreuzbandriss auf YouTube

Jan Mejdr will seine Verletzungspause für mehr YouTube-Content nutzen

Jan Mejdr (r.) steht seit Sommer 2024 bei Hansa Rostock unter Vertrag. Sein Arbeitspapier läuft jedoch in diesem Sommer aus. © Christian Charisius/dpa Seit seinem Wechsel 2024 von Sparta Prag absolvierte der Abwehrmann 67 Pflichtspiele für den FCH und steuerte drei Treffer und 17 Vorlagen bei. In der laufenden Saison kam er 30 Mal in der 3. Liga zum Einsatz (ein Tor, vier Assists). Die verhängnisvolle Szene aus der Regensburg-Partie habe er sich seitdem nicht noch einmal anschauen können und wollen, es sei jedoch ein "ganz normaler Zweikampf" gewesen. "Das ist das Leben eines Fußballers. Ich denke, nicht jeder macht sich das bewusst, denn alle sehen nur das Schöne, aber realisieren solche Situationen nicht. Dass man keine Sicherheit hat und sich das Leben von einem Moment auf den anderen ändern kann", so Mejdr weiter. FC Hansa Rostock Spielplan-Pech vor dem Cottbus-Kracher! Wird das Ostderby in Bus und Bett entschieden? In den vergangenen Tagen habe der Hansa-Profi kaum geschlafen, das Warten auf die Diagnose und die bevorstehende OP seien die "größte Herausforderung" gewesen. Nun möchte er sich aber voll und ganz seiner Genesung widmen – und seinem YouTube-Kanal. "Das ist eigentlich eines meiner liebsten Hobbys, aber bisher hatte ich dafür kaum Zeit", machte er seinen Followern Hoffnung auf noch mehr Content. Zudem möchte er in der Reha an seinen Schwächen arbeiten und anschließend besser zurückkommen: "Ich denke, das hier ist definitiv noch nicht das Ende. Das wird mich irgendwie stärken", versicherte der Drittliga-Kicker.