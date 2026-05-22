22.05.2026 07:29 Große Trauer bei Hansa Rostock: Fan Moritz stirbt nach Sturz von Tribüne

Große Trauer bei Hansa Rostock: Fan Moritz, der am Samstag beim Auswärtsspiel in Saarbrücken von der Tribüne stürzte, ist tot.

Von Tina Hofmann

Saarbrücken/Rostock - Tagelang hat er um sein Leben gekämpft, haben alle mit ihm gehofft und gebangt, doch er hat es nicht geschafft: Fan Moritz (37) von Hansa Rostock ist nach einem Sturz von der Tribüne beim Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken verstorben.

Moritz (†37) war am Samstag beim letzten Auswärtsspiel der Saison von Hansa Rostock in Saarbrücken von der Tribüne gestützt. © IMAGO / Fussball-News Saarland Wie der Verein am späten Donnerstagabend mitteilte, verlor der junge Mann aus dem Altenburger Land den Kampf um sein Leben. "Seit heute herrscht traurige Gewissheit. Nun müssen wir Abschied nehmen von Moritz, der bei unserem Auswärtsspiel in Saarbrücken im Gästeblock so schwer gestürzt ist, dass er seinen Verletzungen erlegen ist", heißt es auf Instagram. Am vergangenen Samstag war der Mann am letzten Spieltag der 3. Liga bei der Partie seiner "Kogge" in Saarbrücken aus großer Höhe von der Tribüne des Auswärts-Fanblocks gestürzt und hatte sich lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. FC Hansa Rostock Große Welle an der Ostsee: Jetzt kann Hansa Cottbus schlucken! Sofort eilten Rettungskräfte herbei, um Moritz zu versorgen, er wurde ins Krankenhaus eingeliefert und notoperiert. Die Polizei geht nach Zeugenaussagen und Auswertung von Videoaufnahmen aus dem Stadion davon aus, dass es sich um ein tragisches Unglück handelt. Kurz vor dem Abpfiff war der 37-Jährige demnach auf einen Zaun geklettert, hatte dort das Gleichgewicht verloren und war in die Tiefe auf einen Betonboden gestürzt.

Hansa Rostock: Familie von Moritz mit bewegenden Worten auf der Homepage des Vereins

Hansa Rostock hatte die Partie zum Abschluss der Saison im Saarland mit 4:3 gewonnen. Doch das Sportliche trat am Ende völlig in den Hintergrund. © IMAGO / Fussball-News Saarland "Was an diesem Tag passiert ist, hat uns alle tief getroffen. Innerhalb weniger Augenblicke wurde aus einem Fußballspiel ein Moment der Sorge, der Hilflosigkeit und der Fassungslosigkeit. Seitdem waren unsere Gedanken ununterbrochen bei dir, deiner Familie, deinen Freunden und allen, die dir nahestehen. Wir trauern gemeinsam mit der gesamten weiß-blauen Familie", erklärt der Verein auf seiner Homepage. Dort kommt auch die Familie von Moritz zu Wort, die sich nach dem schlimmen Unfall sofort auf den Weg nach Saarbrücken machte. "Leider hat es unser Moritz nicht geschafft, seine Verletzungen waren einfach zu schwerwiegend und die Ärzte konnten nichts mehr für ihn tun. Er ist heute friedlich im Beisein seiner Liebsten eingeschlafen. Für uns als Familienangehörige ist es ein wahnsinnig schwerer Verlust, dass unser Moritz so plötzlich aus dem Leben gerissen wurde", erklären die Angehörigen. FC Hansa Rostock Emotionales Video: Hansa-Profi verkündet schlimme Diagnose auf eigenem YouTube-Kanal Moritz sei einer junger, lebensfroher Mann gewesen, "der für jeden immer da war und noch so viele Pläne hatte", schreibt die Familie weiter. "Und jetzt müssen wir versuchen, mit diesem großen Verlust klar zu kommen und es irgendwie zu verkraften."

Familie und Hansa Rostock bedanken sich bei allen Helfern, Ärzten und der Polizei