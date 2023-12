Ausschreitungen, Unterbrechung, Doppel-Rot: Eskalation zwischen Rostock und Schalke!

Von Anfang an wurde von den Fans beider Vereine gezündelt, dicke schwarze Rauchwolken stiegen insbesondere aus dem Schalker Block auf. Schon nach weniger als fünf Minuten gab es die erste kurze Unterbrechung.

Und genau so ging es am Sonntag weiter! Die Gelsenkirchener hatten ihre mitgereisten Anhänger bereits im Vorfeld vor möglichen Konflikten mit den Hansa-Fans gewarnt, doch vergeblich.

Schiedsrichter Nicolas Winter musste die Partie in der 38. Minute schließlich unterbrechen, nachdem die Lage auf den Rängen endgültig außer Kontrolle geraten war.

Nachdem in der chaotischen ersten Hälfte keine Tore gefallen waren, nutzte Schalke 04 seine Überzahl in der zweiten Halbzeit aus und ging bis zur 85. Minute mit 2:0 in Führung.

Das sorgte nochmal für Frust bei Rostock: Kurz vor Schluss trat Hansa-Mittelfeldspieler Kevin Schumann dem am Boden liegenden Cedric Brunner auf den Hals, die Aktion blieb aber ungestraft.