Trainingsauftakt bei Hansa Rostock, doch der Torjäger fehlt!

Rostock - Hansa Rostock ist am Montagmittag ins Training der Saison 2025/26 gestartet. Allerdings ohne den Toptorjäger der abgelaufenen Spielzeit, Sigurd Haugen (27).

Allerdings müsse "bei jeder Verpflichtung das Gesamtpaket stimmen – und dazu gehören neben den sportlichen Aspekten, dass wir uns auch wirtschaftlich in einem vertretbaren und realisierbaren Rahmen bewegen."

"Wir hätten Sigurd sehr gern über die Saison hinaus bei Hansa gehalten und ihn fest verpflichtet. Er hat uns signalisiert, dass er sich bei uns sehr wohlfühlt und sich gut vorstellen kann, auch langfristig für Hansa zu spielen", erklärt Sportdirektor Amir Shapourzadeh (42) in einer Vereinsmitteilung.

Bis zuletzt hatte Hansa an einer festen Verpflichtung des 20-Tore-Manns (zehn Buden in der 3. Liga , zehn im Landespokal) gearbeitet und sich dafür lange ein Hintertürchen offen gelassen - erfolglos.

Auch Jannis Lang (22, M.) verlässt Rostock dauerhaft. © Daniel Karmann/dpa

Anstelle Haugens verpflichtete Hansa in Andreas Voglsammer (33) in der Vorwoche einen namhaften Nachfolger.

Der Routinier kostet keine Ablöse und kommt von Zweitligist Hannover 96. Voglsammer bringt die Erfahrung von über 300 Profispielen und die Qualität von satten 61 Toren in der ersten und 2. Bundesliga mit.

Neben dem endgültigen Abschied von Haugen wurde auch der Abgang von Jannis Lang (22) bekannt. Nach nur acht Partien für die Hansa-Profis geht der Rechtsverteidiger von Bord der Kogge und schließt sich dauerhaft dem SV Babelsberg an.

Lang, der in Potsdam geboren wurde, war in der Spielzeit 2024/25 bereits an den Regionalliga-Nordost-Klub ausgeliehen.