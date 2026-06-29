Bayern bezahlte einst 1,5 Millionen für ihn: Rostock krallt sich Sturm-Hoffnung für lau

Rostock - Sein Weg sollte eigentlich in die Bundesliga führen, der nächste Zwischenstopp heißt Hansa Rostock : Leon Dajaku (25) ist der neue Hoffnungsträger des Drittligisten.

Leon Dajaku (l.) machte im Trikot von Bayerns U23 schon im Alter von 18 Jahren die 3. Liga unsicher. (Archivfoto) © Picture Point / Gabor Krieg

Die Kogge sichert sich das Sturm-Versprechen für lau, weil Dajaku zuletzt mit Ulm aus der 3. Liga abstieg. Sein Kontrakt verlor die Gültigkeit, Hansa schlug zu.

In einer Ulmer Chaos-Saison zum Vergessen zählte Dajaku zu den Besseren, stemmte sich mit 15 Torbeteiligungen gegen den Abstieg, fehlte nur einmal wegen Gelbsperre und dreimal im Saisonfinish mit muskulären Problemen.

Statistisch war dies seine effektivste Saison im Herrenbereich. Rostock ist der nächste Versuch des Ex-Bayern-Talents, nach oben zu kommen:

"Für mich war wichtig, einen Klub zu finden, der ambitioniert ist, ein klares Ziel hat und bei dem ich direkt Verantwortung übernehmen kann. In den direkten Duellen in der 3. Liga mit Bayern II und zuletzt mit Ulm in der vergangenen Saison habe ich erlebt, welche Wucht in diesem Verein steckt", so Dajaku.