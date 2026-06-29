29.06.2026 12:03 Vorerst kein neuer Vertrag: Hansa hängt zwei Profis in die Warteschleife

Mit 25 Spielern ist Hansa Rostock am Sonntag in die Vorbereitung gestartet. Nicht dabei: Cedric Harenbrock und Lukas Kunze. Werden sie noch mal eine Option?

Von Lukas Schulze

Rostock - Mit 25 Spielern ist Hansa Rostock am Sonntag in die Saisonvorbereitung gestartet. Nicht dabei: Cedric Harenbrock und Lukas Kunze (beide 28).

Lukas Kunze (Nr. 13) und Cedric Harenbrock (Nr. 8) klatschen nach dem Landespokalsieg ab. Werden sie noch mal Hansas Trikot tragen? © IMAGO / Andy Bünning Hansa hat beide Akteure praktisch in die Warteschleife gehängt, hält sich ihre Personalien offen. Das bedeutet nach fünf Wochen Sommerpause jedoch auch: Die höchste Priorität genießen sie nicht! Zehner Harenbrock hatte seinen Mehrwert, wenn er denn fit war (vergangene Saison 21 Spiele, neun Torbeteiligungen). Allerdings verpasste der gebürtige Wuppertaler auch in zwei Jahren Hansa 22 Partien wegen diverser Beschwerden. Deshalb prüft Rostock verlässlichere Alternativen: "Es ist so, dass wir aktuell auf der Zehnerposition gucken und suchen", so Sportchef Amir Shapourzadeh (43). FC Hansa Rostock Aufstieg so gut wie futsch! Erste Hansa-Fans starten Abgesang Zugleich schaut sich auch Harenbrock um, wird mit diversen Drittligisten in Verbindung gebracht. Shapourzadeh: "Da gibt es jetzt von beiden Seiten noch keine Entscheidung."

Lukas Kunze kehrt vorerst zu Arminia Bielefeld zurück

Kunze (28, l.) kehrt erst mal zu Stammverein Bielefeld zurück, startet dort die Vorbereitung. © Frank Hammerschmidt/dpa Ähnlich verhält sich die Situation bei Achter Kunze, der in der Rückrunde von Arminia Bielefeld ausgeliehen war, aber eher eine Nebenrolle spielte (zwölf Teileinsätze, ein Tor). Auch ihn schickt Shapourzadeh erst mal ins Wartezimmer: "Unser Fokus ist erst mal auf der Zehn. Ob sich das Thema Achter/Box-to-Box irgendwann für uns noch mal entwickelt, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber da sind wir in einem guten, offenen Austausch." Mit anderen Worten: Kunze dürfte nur dann eine Option werden, wenn einer der vorhandenen Spieler auf seiner Position geht. Speziell bei Benno Dietze (22) gäbe es immer wieder lose Interessenten. FC Hansa Rostock Aues Susac heuert bei Hansa an: Rostock baut Trainerteam neu Bei Hansa deutet zudem viel auf eine dauerhafte Systemumstellung hin, die die Anzahl der Achter reduziert. Stattdessen sucht die Kogge nach einem offensiven Flügelspieler und Verteidigern für links und rechts hinten.

Jan Mejdr könne bei Hansa Rostock verlängern und seine Reha bestreiten

Bei Jan Mejdr (31) lässt Hansa die Tür weit offen. © Christian Charisius/dpa