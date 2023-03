Großeinsatz der Polizei! Hansa-Fans plündern auf Rückfahrt Tankstelle

Büchen - Sportlich hatte sich die Auswärtsfahrt gelohnt. Nach drei Niederlagen in Serie holte Hansa Rostock am Sonntag bei Hannover 96 mit dem 1:1-Unentschieden endlich mal wieder einen Zähler. Auf der Rückfahrt sorgten die Fans wieder für Stress und einen größeren Polizei-Einsatz am Bahnhof Büchen.