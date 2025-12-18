Für das letzte Spiel des Jahres: Hansa-Stürmer spielt mit Bruch und Bänderriss!

Rostock - Dieser Typ kennt keinen Schmerz! Vor dem letzten Hansa -Spiel des Jahres lässt Trainer Daniel Brinkmann (39) durchblicken, dass sich Andreas Voglsammer (33) verletzt habe - und trotzdem im Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken ( Samstag, 14 Uhr) auflaufen will.

Unverwüstlich: Andreas Voglsammer (33) will im letzten Hansa-Heimspiel des Jahres trotz Doppelverletzung auflaufen. © IMAGO / Andy Bünning

Demnach habe sich der körperlich robuste Angreifer im vergangenen Auswärtsspiel bei der U23 des VfB Stuttgart (1:0) - nahezu unbemerkt - gleich doppelt verletzt:

Zum einen ist Voglsammers Hand gebrochen, der Routinier wird deshalb mit einer Manschette auflaufen.

Als wäre dies als Handicap nicht schon genug, hat aber auch ein Band des Stürmers etwas abbekommen.

Doch während im ersten Moment alle anwesenden Journalisten annehmen, dass ein Band in der Hand gemeint ist, stellt Brinkmann klar: "Im Fuß."

Zwar handele es sich nur um einen "kleinen Bänderriss", doch speziell als Stürmer ist der Fuß die wichtigste Waffe fürs Toreschießen.

Brinkmann: "Der zieht komplett durch" - selbst beim Abschluss im Training. Voglsammer habe die komplette Woche problemlos absolviert, weshalb sein Trainer schmunzelnd hinzufügt: "Er ist da scheinbar hart im Nehmen."