Zweitligist baggert an Hansas Sturm-Juwel Naderi - und schnappt sich kurz darauf einen anderen

Rostock/Paderborn - Verliert Hansa Rostock im Winter seinen treffsichersten Angreifer? Laut Sky steht Sturm-Juwel Ryan Naderi (21) vor einem Wechsel in die 2. Bundesliga .

Ryan Naderi (21) bejubelte seinen ersten Treffer im Hansa-Trikot ausgerechnet in seiner Geburtsstadt Dresden. (Archivbild) © Lutz Hentschel

Wie Transfer-Reporter Patrick Berger berichtet, sei sich der gebürtige Dresdner mit Zweitligist SC Paderborn "grundsätzlich einig" und habe seinen Wechselwunsch bei seinem aktuellen Arbeitgeber hinterlegt.

Allerdings besitzt der 1,94 Meter-Leuchtturm an der Ostseeküste einen Vertrag bis Sommer 2028, von einer Ausstiegsklausel ist nichts bekannt. Aus den Gründen soll Hansa dem Angreifer eine Freigabe verweigern.

Auf transfermarkt.de wird Naderis Marktwert mit 350.000 Euro taxiert, Tendenz stark steigend.

Naderi war erst gegen Ende des Transfersommers 2024 von der U23 Mönchengladbachs aus der Regionalliga nach Rostock gewechselt, legte seitdem eine Raketenentwicklung hin.



Der Mittelstürmer gilt als überaus kompletter Angreifer: Groß, abschlussstark, technisch versiert. Und ist mit 21 Jahren absolut entwicklungsfähig.