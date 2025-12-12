Zweitligist baggert an Hansas Sturm-Juwel Naderi - und schnappt sich kurz darauf einen anderen
Rostock/Paderborn - Verliert Hansa Rostock im Winter seinen treffsichersten Angreifer? Laut Sky steht Sturm-Juwel Ryan Naderi (21) vor einem Wechsel in die 2. Bundesliga.
Wie Transfer-Reporter Patrick Berger berichtet, sei sich der gebürtige Dresdner mit Zweitligist SC Paderborn "grundsätzlich einig" und habe seinen Wechselwunsch bei seinem aktuellen Arbeitgeber hinterlegt.
Allerdings besitzt der 1,94 Meter-Leuchtturm an der Ostseeküste einen Vertrag bis Sommer 2028, von einer Ausstiegsklausel ist nichts bekannt. Aus den Gründen soll Hansa dem Angreifer eine Freigabe verweigern.
Auf transfermarkt.de wird Naderis Marktwert mit 350.000 Euro taxiert, Tendenz stark steigend.
Naderi war erst gegen Ende des Transfersommers 2024 von der U23 Mönchengladbachs aus der Regionalliga nach Rostock gewechselt, legte seitdem eine Raketenentwicklung hin.
Der Mittelstürmer gilt als überaus kompletter Angreifer: Groß, abschlussstark, technisch versiert. Und ist mit 21 Jahren absolut entwicklungsfähig.
Ryan Naderi seit Sommer beim SC Paderborn im Gespräch, stattdessen kommt Kennedy Okpala
Bezeichnend ist auch: Naderi fehlte Hansa im vergangenen Saisonfinish und zum Saisonstart aufgrund einer Muskelverletzung. Ohne den Angreifer gingen Rostock Durchschlagskraft und Torgefahr ab.
Seit dem neunten Spieltag bestritt der wiedergenesene Naderi jedes Spiel in der Startelf, fand mit sechs Toren und zwei Vorlagen schnell zu alter Form zurück.
Und schoss die Kogge wieder in Schlagdistanz der Spitzenränge. Deshalb müsste ein Klub mutmaßlich eine hohe sechsstellige Summe auf den Tisch legen, damit Rostock seinen besten Angreifer trotz Aufstiegsambitionen freigibt.
Spannend: Wenige Stunden nach der Naderi-News twitterte erneut Patrick Berger, dass in Kennedy Okpala ein anderes Sturm-Juwel aus der 3. Liga in Paderborn unterschrieben haben soll. Dank Ausstiegsklausel soll der Shootingstar für 550.000 Euro - und damit unter Marktwert - eine Liga nach oben wechseln. Ob damit der Naderi-Wechsel vom Tisch ist? Offen!
Rostocks Angreifer soll schon vergangenen Sommer Gespräche mit Paderborn geführt haben, ist zudem in Bielefeld und Kaiserslautern Thema. Wie lange kann die Kogge ihrem besten Angreifer noch mit der 3. Liga überzeugen?
