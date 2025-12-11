Tagezählen als Hansa-Trainer und Bier in der Männer-WG: Brinkmann privat wie nie

Rostock - Wie lange bleibt Daniel Brinkmann Hansa -Trainer? Im Podcast der Ostsee-Zeitung verrät der 39-Jährige privat wie nie, warum er die Tage in Rostock zählt und mit einem seiner Co-Trainer in einer Männer-WG lebt.

Daniel Brinkmann (39) trotzt bei Hansa bisher einigen Widrigkeiten, ist seit über einem Jahr Rostocks Cheftrainer. © Michael Schwartz/dpa

Seit über 400 Tagen darf sich Brinkmann Hansa-Trainer nennen und kann damit den ersten Erfolg für sich verbuchen: Keiner seiner drei Vorgänger hielt sich zuvor länger als ein Jahr im Sattel.

Vor knapp drei Wochen verlängerte Hansa sogar Brinkmanns Vertrag vorzeitig. Nicht selbstverständlich an der stürmischen Ostsee.

Der 39-Jährige, für den die Station Hansa die erste große ist, gesteht offen: "Wenn du Trainer wirst von so einem Klub, der jetzt nicht nur dafür bekannt ist, dass die Trainer zehn Jahre bleiben, [...] dann macht mir das schon auch Spaß, Trainer zu überholen."

Brinkmann will das nicht als Missgunst gegenüber seinen Vorgängern verstanden wissen, dennoch seien solche Zahlenspielereien durchaus ein "Tick" von ihm.

Doch dann betont der bei Hansa überaus beliebte Trainer: "Ich wünsche mir das, ganz lange hier zu bleiben."