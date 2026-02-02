Geht jetzt alles ganz schnell? Naderi auf dem Weg zum Medizin-Check!

Rostock/Manchester/Glasgow - Gibt es in der Transfersaga um Ryan Naderi (22) doch noch ein Happy End für den Stürmer von Hansa Rostock ? Die Glasgow Rangers sollen Ernst machen.

Rostocks Ryan Naderi (22) würde nach wie vor gerne den Schritt zu den Glasgow Rangers gehen. © IMAGO / Andy Bünning

Nach Informationen von Sky ist der heiß umworbene Angreifer auf dem Weg zum Medizin-Check. Dieser soll aus logistischen Gründen in Manchester erfolgen.

Die Rangers hätten ihr Angebot noch einmal erhöht, vor dem Wochenende war eine Summe von 3,6 Millionen Euro im Gespräch. Jetzt könnte sogar ein Transferrekord der 3. Liga geknackt werden.



Allerdings bedeutet selbst ein bestandener Medizin-Check nicht automatisch, dass ein Deal über die Bühne geht. Als abgebender Verein müsste in erster Linie Hansa dem Transfer zustimmen.

Wie passend: In Rostock ist Montag und Dienstag trainingsfrei.