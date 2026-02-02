Geht jetzt alles ganz schnell? Naderi auf dem Weg zum Medizin-Check!
Rostock/Manchester/Glasgow - Gibt es in der Transfersaga um Ryan Naderi (22) doch noch ein Happy End für den Stürmer von Hansa Rostock? Die Glasgow Rangers sollen Ernst machen.
Nach Informationen von Sky ist der heiß umworbene Angreifer auf dem Weg zum Medizin-Check. Dieser soll aus logistischen Gründen in Manchester erfolgen.
Die Rangers hätten ihr Angebot noch einmal erhöht, vor dem Wochenende war eine Summe von 3,6 Millionen Euro im Gespräch. Jetzt könnte sogar ein Transferrekord der 3. Liga geknackt werden.
Allerdings bedeutet selbst ein bestandener Medizin-Check nicht automatisch, dass ein Deal über die Bühne geht. Als abgebender Verein müsste in erster Linie Hansa dem Transfer zustimmen.
Wie passend: In Rostock ist Montag und Dienstag trainingsfrei.
Hansa Rostock hat die Offerte der Glasgow Rangers noch nicht akzeptiert
Naderi selbst soll sich mit den Rangers seit Tagen einig sein und einen Wechsel nach Schottland favorisieren. Zuletzt war unter anderem eine direkte Rückleihe bis Saisonende im Gespräch.
Titelfoto: IMAGO / Andy Bünning