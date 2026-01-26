Maulkorb für den Millionen-Mann! Rostocks Naderi schweigt und liefert

Rostock - Was wäre Hansa Rostock nur ohne Ryan Naderi (22)? Im Auswärtsspiel in Mannheim legt Hansas wichtigster Stürmer drei Treffer vor - und darf danach erneut nicht vor den Kameras sprechen.

Naderi ist nicht nur Hansas Topscorer, sondern auch unter den Top10 der gesamten 3. Liga . Nur wie lange noch?

Der Mittelstürmer spielt seine stärkste Saison der Karriere, kommt in 17 Ligaspielen auf 13 Torbeteiligungen. Stark!

Im Gegenteil: Seit Monaten ist hinter den Kulissen das Interesse unzähliger Klubs an dem Angreifer bekannt. Das scheint Naderi zu beflügeln.

Dabei hätte Naderi nach dem überzeugenden 4:0-Sieg dazu allen Grund gehabt. Mit seinen drei Vorlagen ebnete Naderi nicht nur den Weg zum zweiten Sieg des Jahres, sondern zeigte: Der ganze Transfertrubel beeinflusst mich gar nicht.

Jubelt der Angreifer auch nächste Woche noch für Rostock? (Archivbild) © Robert Michael/dpa

Die letzten sieben Tage der Transferphase sind angebrochen. Keiner weiß, ob Naderi in einer Woche noch unter Hansas Flagge aufläuft.

Naderis Trainer Daniel Brinkmann (39) meinte nach dem Mannheim-Spiel bei MagentaSport:

"Da kann man den Hut davor ziehen, vor allem, wie er das alles auch wegsteckt. Wir machen das ja auch nicht grundlos. Wir merken ja, dass ihn das beschäftigt. [...] Aber es hilft nicht unbedingt, wenn du täglich darüber redest und täglich davon liest. Es ist nicht das erste Mal, dass ein junger Spieler so einen kleinen Maulkorb hat."



Dem Vernehmen nach lehnte die Kogge ein Angebot in Höhe von mehr als zwei Millionen Euro des portugiesischen Erstligisten Rio Ave ab. Insider schätzen, dass mindestens drei Millionen Euro nötig sein müssten, um Naderi noch diesen Winter aus Rostock wegzubewegen.

Rostock würde auf einen Schlag seinen besten Angreifer verlieren. Brinkmann:

"Letzte Woche hätte beispielsweise der Siegtreffer gefehlt und heute hätten drei Vorlagen gefehlt. Da weiß man nicht, ob das ein anderer so machen kann. [...] Die Karriere von Ryan werden wir nicht aufhalten. Der wird seinen Weg gehen. Ob mit uns, aber mit Sicherheit irgendwann dann auch ohne uns. Das ist uns klar."