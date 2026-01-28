Jetzt ist Rostock am Zug! Millionen-Poker um gebürtigen Dresdner geht in die nächste Runde
Rostock/Glasgow - Wie endet DIE Transfersaga des Winters? Hansa Rostock hat für Sturmrakete Ryan Naderi (22) ein Fabelangebot in Höhe von drei Millionen Euro von den Glasgow Rangers erhalten - und pokert weiter.
Sky hatte zuerst über das Angebot und die schwindelerregende Summe berichtet, die auch TAG24 bestätigen kann. Es wäre neuer Transferrekord für einen Drittliga-Spieler, der nicht von einem U23-Team wechselt.
Wie TAG24 erfuhr, würde Naderi gerne den Schritt nach Schottland gehen. Demnach baggert der Weltklub schon seit Wochen an Rostocks Topstürmer.
Bei den Rangers würde dem gebürtigen Dresdner nicht nur ein höheres Gehalt winken, sondern auch die Möglichkeit, die schottische Meisterschaft zu gewinnen und nächste Saison international zu spielen.
Klar, dass der aufstrebende Angreifer diese vielleicht einmalige Gelegenheit in seiner Karriere nutzen will.
Doch Rostock blockt und Sportchef Amir Shapourzadeh (43) zockt! Zwar ist die Rostocker Preisvorstellung erfüllt, dennoch ist, Stand Mittwochnachmittag, keine Lösung in Sicht. Das birgt Konfliktpotenzial!
Ryan Naderi will zu den Glasgow Rangers wechseln, Hansa Rostock spielt mit seinem Ruf
Fakt ist: Zuletzt ließ sich Naderi null Komma null von dem Wechselwirbel beeinflussen. Gefühlt legte der Angreifer wöchentlich eine Schippe drauf. Ob das in der Restrunde, sollte Hansa den Wechselwunsch weiter ablehnen, weiterhin der Fall wäre?
Naderi wurde im Spätsommer 2024 mit dem Versprechen, den nächsten Karriereschritt bei einem ambitionierten Drittligisten zu gehen, geködert. Und mit einem Vertrag bis 2028.
Dieser entscheidet in der heutigen Zeit aber weniger über die tatsächliche Vereinszugehörigkeit als über den Verkaufswert.
Rostock hat prinzipiell keinen Verkaufsdruck, aber für den Moment die Maximalsumme ausgereizt - und einen Ruf zu verlieren. Den Ruf, junge Spieler weiterzuentwickeln und bei einem unschlagbaren Angebot gehen zu lassen. Deswegen spielt Shapourzadeh mit seiner Glaubwürdigkeit am Markt.
Die Zeit rennt: Würde Naderi am Samstag gegen Ingolstadt für Hansa auflaufen, dürfte er sich a) nicht verletzen und müsste b) am Sonntag, spätestens am montäglichen Deadline Day, in den Flieger steigen.
Eine Transfer-Entscheidung könnte unter Umständen schon vor dem Wochenende fallen. TAG24 hörte, dass die Kogge - trotz anderslautender Meldungen - im Hintergrund längst den Stürmer-Markt sondiert ...
Titelfoto: IMAGO / Herrmann Agenturfotografie