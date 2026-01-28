Jetzt ist Rostock am Zug! Millionen-Poker um gebürtigen Dresdner geht in die nächste Runde

Rostock/Glasgow - Wie endet DIE Transfersaga des Winters? Hansa Rostock hat für Sturmrakete Ryan Naderi (22) ein Fabelangebot in Höhe von drei Millionen Euro von den Glasgow Rangers erhalten - und pokert weiter.

Ryan Naderi (22) wirkte bis zuletzt voll fokussiert auf Hansa. Das könnte sich unter Umständen ändern. © IMAGO / Herrmann Agenturfotografie

Sky hatte zuerst über das Angebot und die schwindelerregende Summe berichtet, die auch TAG24 bestätigen kann. Es wäre neuer Transferrekord für einen Drittliga-Spieler, der nicht von einem U23-Team wechselt.

Wie TAG24 erfuhr, würde Naderi gerne den Schritt nach Schottland gehen. Demnach baggert der Weltklub schon seit Wochen an Rostocks Topstürmer.



Bei den Rangers würde dem gebürtigen Dresdner nicht nur ein höheres Gehalt winken, sondern auch die Möglichkeit, die schottische Meisterschaft zu gewinnen und nächste Saison international zu spielen.

Klar, dass der aufstrebende Angreifer diese vielleicht einmalige Gelegenheit in seiner Karriere nutzen will.

Doch Rostock blockt und Sportchef Amir Shapourzadeh (43) zockt! Zwar ist die Rostocker Preisvorstellung erfüllt, dennoch ist, Stand Mittwochnachmittag, keine Lösung in Sicht. Das birgt Konfliktpotenzial!