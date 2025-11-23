Personal-Hammer auf Mitglieder-Versammlung von Hansa Rostock

Rostock - Großer Personal-Hammer auf der sonntäglichen Mitgliederversammlung von Hansa Rostock : Vor versammelter Mitgliedschaft hat die Kogge die Vertragsverlängerung von Daniel Brinkmann (39) und Amir Shapourzadeh (43) verkündet.

Trainer Daniel Brinkmann (39, l.) und Sportchef Amir Shapourzadeh (43) sollen die Kogge weiter auf Kurs halten. © IMAGO / Ostseephoto

"Die Verlängerungen sind ein starkes Zeichen für Stabilität und Vertrauen. Sowohl Daniel als auch Amir haben in kurzer Zeit wichtige Impulse gesetzt und stehen für genau den Weg, den wir als Verein gehen wollen", erläuterte FCH-Vorstands-Boss Ronald Maul (52).



Der Zeitpunkt der Verlängerung kommt überraschend - vor knapp zwei Monaten standen Trainer und Sportchef schwer in der Kritik, selbst eine Trennung von Brinkmann stand im Raum.

Doch der Trainer bekam weiter das Vertrauen ausgesprochen und schaffte nach der Oktober-Länderspielpause die Trendwende in der 3. Liga:

Rostock gewann vier der jüngsten fünf Spiele und befindet sich wieder in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Deswegen führt Sebastian Eggert (44), Vorsitzender des Aufsichtsrats, aus:

"Hansa braucht Kontinuität – auf und neben dem Platz. Mit Daniel und Amir haben wir zwei Persönlichkeiten, weiter an den Verein gebunden, die sportliche Kompetenz, Teamgeist, eine hohe Identifikation mit Hansa und klare Vorstellungen mitbringen."