Hansa-Kogge wieder auf Kurs! Rostock in 3. Liga plötzlich das Team der Stunde

Rostock - Wer hätte das für möglich gehalten? Noch Ende Oktober drohte die Hansa-Kogge in der 3. Liga zu kentern, wenige Wochen später nimmt die Flotte volle Kraft voraus obere Regionen in Angriff.

Nach zuletzt fünf Siegen aus sechs Spielen ist die Hansa-Kogge ist wieder auf Kurs! © Lutz Hentschel

Dieser Kurswechsel war goldrichtig! Seit der Trennung vom knorrigen Seebären Bernd Hollerbach (55) tritt Hansa Rostock wie ausgewechselt auf. Leidenschaftlich, widerstandsfähig, als echte Mannschaft.

Mehr noch: Die Kogge ist in der 3. Liga so etwas wie das Team der Stunde! 15 Punkte holte die Truppe aus den jüngsten sechs Spielen seit dem Trainertausch. Keine Mannschaft war in diesem Zeitraum erfolgreicher.

Dabei galt Hansa nach elf Spielen als das Sorgenkind der Liga, rangierte mit zehn mageren Zählern auf Abstiegsplatz 18. Mittlerweile ist der Zweitliga-Absteiger den Aufstiegsrängen näher als der Abstiegszone.

Ein Verdienst von Neutrainer Daniel Brinkmann (38) samt seinen Assistenten Marcus Rabenhorst und Simon Pesch (35), die nach Hollerbachs Aus das Team interimsweise zu zwei Siegen führten.

Brinkmann startete mit einem 0:1 in Verl und siegte anschließend dreimal.