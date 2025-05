Hansa Rostock gegen Energie Cottbus live: FCE zwei Tore vorne und plötzlich Dritter!

In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts auf dem grünen Rasen, dazu gibt es alle Vorkommnisse rund um das Duell der Rivalen.

32. Minute: 2:0-Schütze Timmy Thiele liegt nach einem harten Kopfball-Duell am Boden und wird behandelt. Für einen Moment muss der FCE-Anführer vom Feld. Kurz darauf geht es weiter.

19. Minute: H ansa macht das Spiel, Energie die Tore! Cottbus gewinnt in der eigenen Hälfte den Ball, Pelivan schickt direkt Timmy Thiele, der schnurstracks aufs Tor marschiert, sich mit etwas Glück durchtankt und aufs kurze Eck abschließt.

15. Minute: Rostocks Lebeau dribbelt ins Aus und drischt voller Frust den Ball in die Bande. Die Szene beschriebt die Gefühlslage ganz gut.

12. Minute : Henry Rorig rettet nach einem Rostock-Freistoß gerade so vor der Linie.

8. Minute: Das gibt es doch nicht! Im Anschluss an die Ecke bleibt Cottbus dran, kombiniert sich über Hofmann rechts durch, der auf seinen Trauzeugen Engelhardt zurücklegt. Der streichelt die Kugel ins Tor, Hansa war zu passiv.

Mit etwa fünf Minuten Verspätung beginnt das Ostduell. Die Schiedsrichter überprüften noch einmal das Cottbuser Tornetz, das an einer Stelle geflickt werden muss.

Beim RBB nimmt Pele Wollitz nochmal zur Pressekonferenz und der Krauß-Pressekonferenz Stellung: "Ich habe keinem Menschen was unterstellt."

Energie-Präsident Sebastian Lemke äußert sich bei MagentaSport zum Krauß-Wechsel: "Ich wünsche mir von Herzen, dass das was mein Bauch und meine Gefühle sagen, nicht so eingetreten ist [...] den Wechsel kann ich völlig nachvollziehen. Ob man das eine Woche vorher machen muss... Ich finde es respektlos von allen Parteien [...] in meiner persönlichen Welt hätte es bei der Tabellenkonstellation sich gehört uns anzurufen."

Mit dem ersten Teil dürfte er die Anschuldigungen und Vorwürfe von Trainer Pele Wollitz meinen.