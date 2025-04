Endspurt um den Aufstieg: Hansa Rostock muss zwei Hürden überwinden

Rostock - Spätestens nach dem 1:0-Sieg am Freitagabend über 1860 München ist die Rückkehr in die 2. Bundesliga für Hansa Rostock greifbarer denn je. Dafür muss die Kogge im Endspurt mehrere Hindernisse meistern.

Im Ostseestadion ist Hansa eine Macht. Doch im Saisonfinale warten drei Auswärtsspiele. © Bernd Wüstneck/dpa

"Wir haben noch fünf Spiele, die anderen nur noch vier. Die fünf Spiele wollen wir alle gewinnen", hatte FCH-Trainer Daniel Brinkmann (39) ausgerufen.

Das war vor dem Spiel gegen die Löwen. Nach dem Wochenende ist der Rückstand auf den Relegationsplatz auf fünf Zähler geschrumpft und Hansa dem Aufstieg so nah wie nie diese Saison.

Die Kogge hat mit dem Haching-Nachholer eine Partie in der Hinterhand, könnte mit einem Sieg Energie Cottbus und Saarbrücken bis auf zwei Zähler auf die Pelle rücken.

Und im besten Fall am vorletzten Spieltag die Lausitzer im direkten Duell aus dem Ostseestadion und von Platz drei schießen! Allerdings muss Rostock bis dahin zwei hohe Hürden nehmen.

Erste Hürde: Konstanz. Noch nie gewann Hansa in der 3. Liga in dieser Spielzeit mehr als dreimal in Folge. Doch wenn nicht im Saisonfinale, wann dann?

Zweite Hürde: Hansa muss endlich die eklatante Schwäche auf fremden Plätzen überwinden, hat im Saisonfinale direkt drei Auswärtsaufgaben (Sandhausen, Unterhaching, Hannover II) vor der Brust.