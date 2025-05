Hansa Rostock gegen Energie Cottbus live: TV-Übertragung nicht nur bei MagentaSport

In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts auf dem grünen Rasen, dazu gibt es alle Vorkommnisse rund um das Duell der Rivalen.

Überschattet wird das Duell vom Wechsel von Cottbus-Star Maximilian Krauß (28) zum heutigen Kontrahenten. Krauß unterschrieb ab Sommer in Rostock , sein Trainer Pele Wollitz (59) suspendierte seinen Schützling und erhob schwere Vorwürfe.

Für Hansa könnte die Partie des letztes Heimspiel der Saison sein. Darum trafen sich die Fans vor dem heißen Duell in der Stadt, um Flagge für die Kogge zu bekennen und die ganze Stadt einzuschwören.

Aber auch parallel in unseren Liveticker reinschauen, lohnt sich.

Seine Zeit in Cottbus stand unter keinem guten Stern: Ein Mittelfußbruch, Knieprobleme und ein Knochenödem verhinderten mehr Einsätze. Brinkmann musste tatenlos zuschauen, wie Energie Mitte 2014 in die 3. Liga abstieg.

Lang ist es her, dass Hansas heutiger Coach Daniel Brinkmann (39) für Energie Cottbus spielte. Allerdings absolvierte er zwischen 2021 und 2014 nur neun Partien, davon sechs für die Profis.

Geleitet wird das Ostderby von Lars Erbst (30), der aus Baden-Württemberg stammt.

Viele Cottbuser dürften an ihn gute Erinnerungen haben, denn Erbst pfiff zuletzt das Ostduell gegen Erzgebirge Aue Ende März und gab Energie kurz vor Schluss einen eher schmeichelhaften Elfmeter, den Tolcay Cigerci (30) zum 1:0-Sieg verwandelte. Er war das erste und einzige Cottbus-Spiel, was Erbst leitete.

Auch Kontrahent Rostock pfiff Erbst 2021 nur einmal - damals gewann die Kogge mit 1:0 in Unterhaching und stieg am darauffolgenden Spieltag in die 2. Bundesliga auf.