Hansa Rostock ist wieder da - und bricht sechs Monate alten Fluch!
Köln/Rostock - Fast sechs lange Monate musste Hansa Rostock auf einen Auswärtssieg in der 3. Liga warten. Am Sonntagabend war es so weit - die Kogge hat den Fluch der Fremde gebrochen.
Hansa-Trainer Daniel Brinkmann gab nach dem 4:2 (2:1)-Erfolg bei Viktoria Köln bei MagentaSport zu: Es ist "sehr erleichternd, aber wir wussten: Wenn wir so weiterarbeiten, ist es eine Frage der Zeit."
Bei der Viktoria zeigte sich Rostock nach durchwachsener Startphase gnadenlos effizient: Ryan Naderi schnürte in bester Mittelstürmer-Manier einen Doppelpack (20. & 24. Minute) und brachte Hansa früh auf die Siegerstraße.
Der 22-Jährige ist endgültig der Mann der Stunde, knipste in vier Spielen nach seiner halbjährigen Verletztenseuche viermal.
Doch bis der Auswärtssieg unter Dach und Fach war, verkürzte Lex-Tyger Lobinger vor der Pause per Foulelfmeter für die Gastgeber (36.).
Doch das brachte Hansa nicht vom Kurs ab. Unmittelbar nach Wiederanpfiff wurde Andreas Voglsammer im Kölner Strafraum umgestoßen - den fälligen Strafstoß verwandelte Kenan Fatkic sicher zum 3:1 (50.).
Hansa Rostock plötzlich in Torlaune und wieder in Schlagdistanz
Einmal in Torlaune legte Fatkic per Abstauber fünf Minuten später seinen zweiten Treffer nach (55.) und sorgte für Riesen-Erleichterung im prall gefüllten Rostocker Gästefanblock. Der erste Auswärtssieg seit Anfang Mai zum Greifen nah!
Doch kurz vor Schluss senste Rostocks Abräumer Marco Schuster Kölns Velasco um - es gab den Dritten Elfmeter. Wieder trat Lobinger ab und wieder traf der Torjäger, 2:4. (90.) Nochmal kurz zittern in der Schlussphase, dann war es vollbracht!
Rostock hat sein Auswärts-Trauma überwunden und ist plötzlich wieder in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen:
Durch den zweiten Sieg in Folge verkürzt die Kogge den Rückstand auf Relegationsrang drei auf fünf Zähler.
Kommenden Samstag empfängt Hansa, das zugleich seine Tor-Armut besiegt hat, die dort platzierten Verler im Ostseestadion.
Titelfoto: IMAGO / Beautiful Sports