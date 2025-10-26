Hansa Rostock ist wieder da - und bricht sechs Monate alten Fluch!

Fast sechs lange Monate musste Hansa Rostock auf einen Auswärtssieg warten - am Sonntagabend war es so weit.

Köln/Rostock - Fast sechs lange Monate musste Hansa Rostock auf einen Auswärtssieg in der 3. Liga warten. Am Sonntagabend war es so weit - die Kogge hat den Fluch der Fremde gebrochen.

Hansa Rostock kann doch noch auswärts jubeln.
Hansa-Trainer Daniel Brinkmann gab nach dem 4:2 (2:1)-Erfolg bei Viktoria Köln bei MagentaSport zu: Es ist "sehr erleichternd, aber wir wussten: Wenn wir so weiterarbeiten, ist es eine Frage der Zeit."

Bei der Viktoria zeigte sich Rostock nach durchwachsener Startphase gnadenlos effizient: Ryan Naderi schnürte in bester Mittelstürmer-Manier einen Doppelpack (20. & 24. Minute) und brachte Hansa früh auf die Siegerstraße.

Der 22-Jährige ist endgültig der Mann der Stunde, knipste in vier Spielen nach seiner halbjährigen Verletztenseuche viermal.

Doch bis der Auswärtssieg unter Dach und Fach war, verkürzte Lex-Tyger Lobinger vor der Pause per Foulelfmeter für die Gastgeber (36.).

Doch das brachte Hansa nicht vom Kurs ab. Unmittelbar nach Wiederanpfiff wurde Andreas Voglsammer im Kölner Strafraum umgestoßen - den fälligen Strafstoß verwandelte Kenan Fatkic sicher zum 3:1 (50.).

Hansa Rostock plötzlich in Torlaune und wieder in Schlagdistanz

Hoffnungsträger Ryan Naderi ballert Hansa zurück ins Geschäft! (Archivbild)
Einmal in Torlaune legte Fatkic per Abstauber fünf Minuten später seinen zweiten Treffer nach (55.) und sorgte für Riesen-Erleichterung im prall gefüllten Rostocker Gästefanblock. Der erste Auswärtssieg seit Anfang Mai zum Greifen nah!

Doch kurz vor Schluss senste Rostocks Abräumer Marco Schuster Kölns Velasco um - es gab den Dritten Elfmeter. Wieder trat Lobinger ab und wieder traf der Torjäger, 2:4. (90.) Nochmal kurz zittern in der Schlussphase, dann war es vollbracht!

Rostock hat sein Auswärts-Trauma überwunden und ist plötzlich wieder in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen:

Durch den zweiten Sieg in Folge verkürzt die Kogge den Rückstand auf Relegationsrang drei auf fünf Zähler.

Kommenden Samstag empfängt Hansa, das zugleich seine Tor-Armut besiegt hat, die dort platzierten Verler im Ostseestadion.

