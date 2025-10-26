Hansa Rostock ist wieder da - und bricht sechs Monate alten Fluch!

Köln/Rostock - Fast sechs lange Monate musste Hansa Rostock auf einen Auswärtssieg in der 3. Liga warten. Am Sonntagabend war es so weit - die Kogge hat den Fluch der Fremde gebrochen.

Hansa Rostock kann doch noch auswärts jubeln. © IMAGO / Beautiful Sports

Hansa-Trainer Daniel Brinkmann gab nach dem 4:2 (2:1)-Erfolg bei Viktoria Köln bei MagentaSport zu: Es ist "sehr erleichternd, aber wir wussten: Wenn wir so weiterarbeiten, ist es eine Frage der Zeit."



Bei der Viktoria zeigte sich Rostock nach durchwachsener Startphase gnadenlos effizient: Ryan Naderi schnürte in bester Mittelstürmer-Manier einen Doppelpack (20. & 24. Minute) und brachte Hansa früh auf die Siegerstraße.

Der 22-Jährige ist endgültig der Mann der Stunde, knipste in vier Spielen nach seiner halbjährigen Verletztenseuche viermal.

Doch bis der Auswärtssieg unter Dach und Fach war, verkürzte Lex-Tyger Lobinger vor der Pause per Foulelfmeter für die Gastgeber (36.).

Doch das brachte Hansa nicht vom Kurs ab. Unmittelbar nach Wiederanpfiff wurde Andreas Voglsammer im Kölner Strafraum umgestoßen - den fälligen Strafstoß verwandelte Kenan Fatkic sicher zum 3:1 (50.).