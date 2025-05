Hansa Rostock verabschiedet vier Spieler - bei zweien bleibt die Zukunft offen

Alles in Kürze

Der Vertrag mit Zehner Nils Fröling (25) wird nach dreieinhalb Jahren nicht verlängert. © Swen Pförtner/dpa

Demnach gehen Nils Fröling (25), Alexander Rossipal (28), King Manu (21) und Sima Suso (19) von Bord der Kogge.

Während bei Rossipal zeitgleich der Wechsel zu Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden bekannt wurde, kehren Manu und Suso vorerst zu Fortuna Düsseldorf zurück.

Die beiden Talente waren nur ausgeliehen und kamen wegen Verletzungen selten über den Status des Ergänzungsspielers hinaus.

Ein wenig überraschend kommt der Abgang von Offensivakteur Fröling, der in dreieinhalb Jahren 98-mal die Schuhe für Hansa schnürte und an 19 Toren direkt beteiligt war.

Rostock hatte den Schweden im Januar 2022 aus seiner Heimat nach Deutschland gelotst, jedoch schaffte der Zehner nie den Sprung zum unumstrittenen Stammspieler.

Fröling reiht sich damit in die Riege der Abgänge ein - zum letzten Heimspiel hatte Hansa in Damian Roßbach (32) einen langjährigen Dauerbrenner gebührend verabschiedet. Am Freitag war zudem der Abschied von U23-Torwart Elias Höftmann (21) nach Neustrelitz bekannt geworden.