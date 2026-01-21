Hansas Maskenmann nicht zu stoppen! Neuer Vertrag trotz gebrochener Nase

Rostock - Der Maskenmann zieht weiterhin im Rostocker Mittelfeld seine Kreise! Der Vertrag von Hansas Marco Schuster (30) hat sich über die Saison hinaus verlängert.

Gebrochene Nase? Macht nichts! Marco Schuster (30) lief gegen Aue als Hansa-Kapitän auf und bleibt noch länger an Bord der Kogge. © Picture Point / Sven Sonntag

Dies teilten die Rostocker am Mittwochnachmittag mit. Demnach habe der defensive Mittelfeldspieler durch seinen Einsatz im Ostkracher gegen Aue eine gewisse Zahl an Spielen erreicht, wodurch sich sein Arbeitspapier automatisch verlängert.

Zur neuen Vertragslänge machte Hansa keine Angaben, darf sich aber über den Verbleib seines Mittelfeld-Ankers freuen.

Hansa-Sportchef Amir Shapourzadeh (43) führt aus: "Marco ist ein echter Musterprofi, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt. Er hat sich in kürzester Zeit zu einer Schlüsselfigur entwickelt. Seine Präsenz im Mittelfeld, seine Erfahrung und seine Führungsqualitäten sind extrem wertvoll für uns. Wir freuen uns sehr, dass wir weiterhin mit ihm planen können."

Schuster absolvierte seit seiner Ankunft 2024 für die Kogge 62 Pflichtspiele, verpasste nahezu keine Spielminute und hat sich vor der Abwehr als absolute Konstante etabliert.

Der 30-Jährige besticht vor allem durch seine Ballsicherheit, Laufstärke und Zweikampfhärte. Selbst ein zum Trainingsstart 2026 erlittener Nasenbeinbruch konnte den Kämpfer nicht stoppen - Schuster spielt derzeit mit einer Maske.