Fan-Invasion am Mittwochabend! Hansa hat "Heimspiel" gegen Havelse

Hannover/Rostock - Dieses Auswärts- wird zum Heimspiel! Hansa Rostock trifft am Mittwochabend (Anstoß: 19 Uhr) der Englischen Woche in Hannover auf den TSV Havelse. Schon jetzt scheint klar - der vereinseigene Auswärtsfahrer-Marke dieser Saison wird fallen.

Bild der Vorsaison: 8000 Gästefans begleiteten das Team nach Hannover und machten auf den Rängen das Auswärts- zu einem Heimspiel. © Swen Pförtner/dpa

Rund 4000 Hansa-Fans hatten die Kogge am Freitag des 3. Oktobers nach Duisburg begleitet. Bis dato Saisonbestwert.

Für den Havelse-Hit gingen Stand Montagmittag schon 3900 Tickets weg - Tendenz steigend. Am Stadion wird es einen Online-Verkauf via QR-Code geben, den sicher der ein oder andere Hanseat nutzen werden.

Von der Ostseeküste sind es gut 350 Kilometer (etwa drei Autostunden) nach Hannover. Auch für viele Exil-Rostock liegt der Standort relativ zentral. So erklärt sich auch, warum ausgerechnet an einem Wochenspieltag die Bestmarke fallen wird.

Interessant: Havelse, das sämtliche Heimspiele in Hannover bestreiten muss, lädt um ersten Mal diese Saison ins Zweitliga-Stadion von Hannover 96.

Normalerweise wird in der Eilenriede gespielt, für Hansa zieht Havelse aber in die große Heinz-von-Heiden-Arena um.