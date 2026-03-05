Spielplan-Pech vor dem Cottbus-Kracher: Wird das Ostderby in Bus und Bett entschieden?
Wolfsburg - Von der Ostsee über Niedersachsen in die Lausitz! Was wie ein Roadtrip klingt, ist für Hansa Rostock die Reiseroute vor dem Ostduell gegen Energie Cottbus. Entscheidet sich das Derby in Bus und Bett?
Am Mittwochabend gewann die Kogge mit 3:1 in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover. Doch mit Blick auf die weiten Fahrtstrecken trat Hansa im Anschluss gar nicht erst die Heimreise an die Küste an.
Stattdessen ging es Mittwochnacht nach Wolfsburg weiter, wo das Team von Daniel Brinkmann (40) regeneriert und sich auf den Ostkracher in Cottbus am Samstag (Anstoß: 14.03 Uhr) vorbereitet.
Hansa hat Pech in die Spielplangestaltung der 3. Liga: Ausgerechnet in der Englischen Woche hat die Kogge zwei Auswärtsspiele in Folge und nur zwei Tage Pause zwischen den Spielen.
"Ein, zwei Tage Regeneration wären schon gut gewesen", redet Brinkmann gar nicht erst um den heißen Brei herum.
Cottbus hat nach dem Auswärtsspiel in Aspach einen Tag mehr Pause, flog am Mittwoch über Berlin in die Lausitz zurück. Ein Nachteil für Hansa? Brinkmann am Donnerstag: Das "wird aber lange nicht zur Ausrede reichen. […] Wir fahren mit breiter Brust nach Cottbus."
Hansa Rostocks Gästeblock ausverkauft, LEAG Energie Stadion fast voll
Am Freitag soll es weiter in die Lausitz gehen, wo sich Hansa dem Vernehmen nach am Stadtrand einquartiert hat.
Im Vorjahr hatte die Kogge im Sorat-Hotel im Cottbuser Zentrum residiert und sich beim Spazierengehen vor dem Ostduell den Unmut der Einheimischen zugezogen.
Auch wenn es am Donnerstag noch Resttickets gab: Die Hütte im LEAG Energie Stadion wird voll sein, 1919 Gästefans sind offiziell im Stadion.
Energie will durch einen exklusiven Vorverkauf via Dauerkarten, Mitglieder und mit Personalausweis die Oberhand in den eigenen vier Wänden behalten.
Neben der Atmosphäre auf den Rängen wird es in dem Duell auch auf die Frische der Protagonisten auf dem grünen Rasen ankommen. Deswegen warfen sowohl Brinkmann als auch Wollitz unter der Woche (mit Erfolg) die Rotationsmaschine an.
Ob das hilft? Hansa wird nach dem Roadtrip durch Deutschland vier Nächte in drei fremden Betten verbracht haben …
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Andy Bünning; Screenshot Google Maps