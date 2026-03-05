Spielplan-Pech vor dem Cottbus-Kracher: Wird das Ostderby in Bus und Bett entschieden?

Wolfsburg - Von der Ostsee über Niedersachsen in die Lausitz! Was wie ein Roadtrip klingt, ist für Hansa Rostock die Reiseroute vor dem Ostduell gegen Energie Cottbus . Entscheidet sich das Derby in Bus und Bett?

Von Rostock nach Hannover und Wolfsburg bis nach Cottbus: Hansa ist von Dienstag bis Samstag dauerhaft auf "Tour". © Screenshot Google Maps

Am Mittwochabend gewann die Kogge mit 3:1 in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover. Doch mit Blick auf die weiten Fahrtstrecken trat Hansa im Anschluss gar nicht erst die Heimreise an die Küste an.

Stattdessen ging es Mittwochnacht nach Wolfsburg weiter, wo das Team von Daniel Brinkmann (40) regeneriert und sich auf den Ostkracher in Cottbus am Samstag (Anstoß: 14.03 Uhr) vorbereitet.

Hansa hat Pech in die Spielplangestaltung der 3. Liga: Ausgerechnet in der Englischen Woche hat die Kogge zwei Auswärtsspiele in Folge und nur zwei Tage Pause zwischen den Spielen.

"Ein, zwei Tage Regeneration wären schon gut gewesen", redet Brinkmann gar nicht erst um den heißen Brei herum.

Cottbus hat nach dem Auswärtsspiel in Aspach einen Tag mehr Pause, flog am Mittwoch über Berlin in die Lausitz zurück. Ein Nachteil für Hansa? Brinkmann am Donnerstag: Das "wird aber lange nicht zur Ausrede reichen. […] Wir fahren mit breiter Brust nach Cottbus."