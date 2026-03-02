Hansa-Trainer springt über seinen Schatten, drei Reservisten drehen auf
Rostock - Dieser Sieg war sooo wichtig! Durch den hart erkämpften Dreier über Rot-Weiss Essen (3:2) meldet sich Hansa Rostock nach vier sieglosen Partien zurück, auch weil Trainer Daniel Brinkmann (40) über seinen Schatten springt.
Insgesamt fünf Veränderungen hatte Brinkmann vorgenommen, unter anderem die über Monate kaum gefragten Adrien Lebeau (26), Maximilian Krauß (29) und Winterzugang Lukas Kunze (27) zum erst zweiten Mal in die Startelf gepackt.
Sie dankten ihrem Trainer das Vertrauen mit einer wahren Energie-Leistung. Kunze ackerte wie ein Terrier zwischen den Strafräumen, Krauß ging immer wieder ins Eins-gegen-Eins und von Lebeau gingen die meisten Ideen aus.
Bezeichnend: Das erste und zweite Tor bereitete Krauß vor, am zweiten Treffer hatte auch Lebeau seine Aktie mit dem Ball in die Tiefe.
Vor wenigen Wochen schien ein Startelf-Einsatz der beiden undenkbar, weil sie weder in Form waren noch ins System passten.
Doch nach dem jüngsten Gegenwind aus dem Umfeld hob Brinkmann geglaubte Denkverbote auf – mit Erfolg.
Hansa Rostock wäre mit einer perfekten Englischen Woche plötzlich wieder ganz dicke im Geschäft
"Durchatmen", platzte es passend aus dem Hansa-Trainer im MagentaSport-Interview heraus. Die erste Reaktion von Brinkmann nach Abpfiff zeigte, wie viel Druck auf dem Kessel war.
Dank des Sieges ist der Rückstand auf Platz drei auf vier Zähler geschrumpft. Mit einer Englischen Woche voller neun Punkte wäre Hansa sogar richtig dicke im Geschäft. Mittwoch geht es beim TSV Havelse (19 Uhr) weiter.
Mit dem Essen-Erfolg wurde zudem der Bann der direkten Duelle gebrochen, in denen Hansa bis dato gegen die Top-Teams der 3. Liga sieglos gewesen war.
Brinkmann stellte strahlend fest: "Schönes Spektakel heute für die Zuschauer, aber unterm Strich ein hochverdienter Sieg von unserer Seite".
Zur ganzen Wahrheit des späten Siegtreffers in der 86. Minute gehört aber auch: Der Handelfmeter für Hansa war mehr als strittig. Emil Holten (29), der diesmal von der Bank kam, war es egal, er ballerte Hansa zurück ins Aufstiegsrennen.
Titelfoto: IMAGO / Andy Bünning