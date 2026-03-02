Hansa-Trainer springt über seinen Schatten, drei Reservisten drehen auf

Rostock - Dieser Sieg war sooo wichtig! Durch den hart erkämpften Dreier über Rot-Weiss Essen (3:2) meldet sich Hansa Rostock nach vier sieglosen Partien zurück, auch weil Trainer Daniel Brinkmann (40) über seinen Schatten springt.

Kreativkopf Adrien Lebeau (26, l.) hatte zuletzt unter Trainer Daniel Brinkmann (40) einen schweren Stand und meldete sich mit einer guten Leistung zurück. © IMAGO / Andy Bünning

Insgesamt fünf Veränderungen hatte Brinkmann vorgenommen, unter anderem die über Monate kaum gefragten Adrien Lebeau (26), Maximilian Krauß (29) und Winterzugang Lukas Kunze (27) zum erst zweiten Mal in die Startelf gepackt.

Sie dankten ihrem Trainer das Vertrauen mit einer wahren Energie-Leistung. Kunze ackerte wie ein Terrier zwischen den Strafräumen, Krauß ging immer wieder ins Eins-gegen-Eins und von Lebeau gingen die meisten Ideen aus.

Bezeichnend: Das erste und zweite Tor bereitete Krauß vor, am zweiten Treffer hatte auch Lebeau seine Aktie mit dem Ball in die Tiefe.

Vor wenigen Wochen schien ein Startelf-Einsatz der beiden undenkbar, weil sie weder in Form waren noch ins System passten.

Doch nach dem jüngsten Gegenwind aus dem Umfeld hob Brinkmann geglaubte Denkverbote auf – mit Erfolg.