Mit Tausenden Fans zum Testspiel: Deutscher Drittligist nimmt Tower Bridge ein
London - Tausende Fans von Drittligist Hansa Rostock machten sich am Wochenende auf den Weg nach England. Die Testspiel-Niederlage gegen den englischen Zweitligisten FC Watford (0:3) geriet da fast in den Hintergrund. Denn: Die Rostocker nahmen kurzerhand die Tower Bridge ein.
Mehr als 6000 Fans waren beim ersten Testspiel der Vereinsgeschichte auf der Insel dabei. Bereits vor dem Spiel gegen Watford, das wenige Kilometer nordwestlich von London liegt, sorgten die Hansa-Fans für Aufsehen.
Unter dem Motto "Alle in Weiß" besetzten sie die berühmte Tower Bridge, hissten dort sogar ihre Fahne. Die Videos dazu wurden zahlreich in den sozialen Medien geteilt.
Anschließend ging es für die Anhänger der Kogge ins Vicarage Road Stadium. Aufgrund des Andrangs verzögerte sich sogar der Anpfiff. Der Stimmung tat dies aber keinen Abbruch, die Heimmannschaft applaudierte sogar für die Gästefans.
Bei lediglich knapp 2600 Heimfans waren es vor allem die Rostocker, die lautstark auf sich aufmerksam machten.
Hansa Rostock startet am 9. August in die neue Drittliga-Saison
Laut "Watford Observer" sammelten die Fans zudem Spenden für ein Kenny-Jackett-Banner. Jackett, eine Watford-Legende, war im Juni im Alter von 64 Jahren gestorben. Der Verein arbeitet derzeit daran, seinen ehemaligen Spieler und Trainer in den kommenden Wochen zu ehren.
Für Rostock geht's nächsten Samstag im Testspiel zu Hause gegen Gladbach weiter, ehe dann am 9. August der erste Spieltag gegen die TSG Hoffenheim II startet.
Titelfoto: IMAGO / Inside-Picture