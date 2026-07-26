Mit Tausenden Fans zum Testspiel: Deutscher Drittligist nimmt Tower Bridge ein

London - Tausende Fans von Drittligist Hansa Rostock machten sich am Wochenende auf den Weg nach England. Die Testspiel-Niederlage gegen den englischen Zweitligisten FC Watford (0:3) geriet da fast in den Hintergrund. Denn: Die Rostocker nahmen kurzerhand die Tower Bridge ein.

Die 0:3-Niederlage der Rostocker interessierte nach dem Spiel wahrscheinlich keinen mehr, viel wichtiger war der Support der in weiß gekleideten Fans. © IMAGO / Inside-Picture

Mehr als 6000 Fans waren beim ersten Testspiel der Vereinsgeschichte auf der Insel dabei. Bereits vor dem Spiel gegen Watford, das wenige Kilometer nordwestlich von London liegt, sorgten die Hansa-Fans für Aufsehen.

Unter dem Motto "Alle in Weiß" besetzten sie die berühmte Tower Bridge, hissten dort sogar ihre Fahne. Die Videos dazu wurden zahlreich in den sozialen Medien geteilt.

Anschließend ging es für die Anhänger der Kogge ins Vicarage Road Stadium. Aufgrund des Andrangs verzögerte sich sogar der Anpfiff. Der Stimmung tat dies aber keinen Abbruch, die Heimmannschaft applaudierte sogar für die Gästefans.

Bei lediglich knapp 2600 Heimfans waren es vor allem die Rostocker, die lautstark auf sich aufmerksam machten.