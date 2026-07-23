Kein Witz: Neuer Hansa-Keeper fiel im Vorfeld "durchs Raster"

Rostock - Wer schnappt sich den Job im Tor bei Hansa Rostock ? Das Trikot mit der Nummer eins hat sich Luca Unbehaun (25) gesichert. Dabei fiel er im Vorfeld eigentlich bei Hansas neuem Torwart-Trainer "durchs Raster".

Das ist Luca Unbehaun (25). Hansas neuer Keeper stand schon im Champions-League-Kader des BVB. © IMAGO / Andy Bünning

Dies plauderte Arvid Rinast (36) im Hansa-Podcast des Klubs aus. Der Grund: Unbehaun ist nur 1,85 Meter (laut kicker) groß. Rinast ehrlich: "Mein Profil ist vier Zentimeter größer, das weiß er auch."

Kuriose Konstellation! War Unbehaun also gar kein Wunschspieler der Kogge?

Rinast führt aus: "Das ist mein Fehler und das hat nichts damit zu tun, dass er nicht diese Qualität mitbringt, sondern ich ein 100-Prozent-Profil gesucht habe. [...] Ich habe Torhüter vorgestellt, die in unser Profil passen, und Luca hat sich dann selber vorgestellt. Dann haben wir ihn gescannt und dann haben wir ihn als Mit-Top-Kandidaten ausgesprochen."

Anders gesagt: Hansa holt Unbehaun mit voller Überzeugung - obwohl er zu klein ist.

"Ich habe ihn komplett durchgescannt und habe gedacht: Was ein Glücksfall, dass dieser Junge zu uns möchte", so Rinast.