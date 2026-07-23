Kein Witz: Neuer Hansa-Keeper fiel im Vorfeld "durchs Raster"
Rostock - Wer schnappt sich den Job im Tor bei Hansa Rostock? Das Trikot mit der Nummer eins hat sich Luca Unbehaun (25) gesichert. Dabei fiel er im Vorfeld eigentlich bei Hansas neuem Torwart-Trainer "durchs Raster".
Dies plauderte Arvid Rinast (36) im Hansa-Podcast des Klubs aus. Der Grund: Unbehaun ist nur 1,85 Meter (laut kicker) groß. Rinast ehrlich: "Mein Profil ist vier Zentimeter größer, das weiß er auch."
Kuriose Konstellation! War Unbehaun also gar kein Wunschspieler der Kogge?
Rinast führt aus: "Das ist mein Fehler und das hat nichts damit zu tun, dass er nicht diese Qualität mitbringt, sondern ich ein 100-Prozent-Profil gesucht habe. [...] Ich habe Torhüter vorgestellt, die in unser Profil passen, und Luca hat sich dann selber vorgestellt. Dann haben wir ihn gescannt und dann haben wir ihn als Mit-Top-Kandidaten ausgesprochen."
Anders gesagt: Hansa holt Unbehaun mit voller Überzeugung - obwohl er zu klein ist.
"Ich habe ihn komplett durchgescannt und habe gedacht: Was ein Glücksfall, dass dieser Junge zu uns möchte", so Rinast.
Luca Unbehauen muss sich bei Hansa Rostock dem Zweikampf mit Yannic Stein stellen
Damit ist aber Unbehaun nicht automatisch nach dem Abgang von Benjamin Uphoff (32) die neue Nummer eins. Laut Rinast stellt sich der langjährige Junioren-Nationalkeeper Deutschlands einem "Zweikampf" mit dem ebenfalls neuen Yannic Stein (21, kam von Union Berlin):
Dieser sei ein absoluter "Wunschkandidat" gewesen. Rinast erklärt: "Am Ende haben wir nur drei Torhüter bewusst angesprochen und zwei sind es davon geworden. Das zeigt auch die Wucht unseres Vereins."
Bislang teilten sich Unbehaun und Stein die Einsatzzeiten in der Vorbereitung paritätisch. Auch Philipp Klewin (32), der als klare Nummer drei vorgesehen ist, und Torwart-Talent Erik Maurer (20) bekamen ihre Chance.
Fällt die Entscheidung um die Nummer eins mit der Aufstellung in der Gladbach-Generalprobe am 1. August?
Rinast weise: "Wenn ich das jetzt sage und dann verletzt sich jemand, degradiere ich jemanden. [...] Wir werden demjenigen, der spielt, beim ersten Spieltag maximal den Rücken stärken."
Titelfoto: IMAGO / Andy Bünning