Morgens um 7 Uhr geht es los! Quält Brinkmann Hansa mit Strandläufen zum Aufstieg?
Rostock - Diese Vorbereitung wird kein Zuckerschlecken! Schon morgens um 7 Uhr bittet Hansa-Coach Daniel Brinkmann (40) seine Truppe zum Aufgalopp.
Der Morgenlauf soll am Ostseestrand entlangführen, wo andere zu dieser Jahreszeit Urlaub machen. Dort "dürfen die Jungs dann unsere herrliche Ostseeküste auch kennenlernen", so Brinkmann verschmitzt.
Rostocks Trainer quält sein Team durch den Sand, obwohl er als Ex-Profi nur zu gut weiß, dass "Laufen nicht zur Lieblingsdisziplin der Spieler gehört".
Doch jede Vorbereitung beginne "mit Arbeit, mit Basis". Es geht um die Grundlagenausdauer. "Es ist richtig, dass wir da extrem gut aufgestellt sind, weil es eine harte und lange Saison werden wird", erklärt Brinkmann.
In der zurückliegenden Saison musste Hansa wettbewerbsübergreifend 45 Pflichtspiele absolvieren, plagte sich mit vielen Verletzungen herum.
Deshalb formuliert Brinkmann einen klaren Wunsch: diesen Sommer "verletzungsfrei" bleiben. "Das war ein Ding, was uns letztes Jahr schon ziemlich gekillt hat in den ersten Spielen."
Hansa Rostock will erneut die 2. Bundesliga in Angriff nehmen
Diese Saison will die Kogge erneut Richtung 2. Bundesliga zurücksteuern. Dazu gab der Klub das Motto aus: "Angreifen. Klarer Kurs. Klare Mission."
Und keine Ausreden! In der ersten Trainingswoche bittet Brinkmann die Truppe zu bis zu zwei Einheiten pro Tag. Hansa will nicht unter allen Umständen vermeiden, den Saisonstart wie in den Vorjahren in den Sand zu setzen.
Brinkmanns Ansage: "Wir wollen, was das Körperliche angeht, zu den Top-Mannschaften der Liga gehören."
Natürlich geht es auch mit dem Ball auf den Platz, ehe am Samstag das erste Testspiel beim FSV Kühlungsborn (14 Uhr) wartet.
Auch das Gros des Kaders steht: 25 Spieler hat die Kogge unter Vertrag, bis zu vier Neue könnten noch kommen. Zudem hängen Cedric Harenbrock und Lukas Kunze (beide 28) noch in der Warteschleife.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Andy Bünning (2)