Morgens um 7 Uhr geht es los! Quält Brinkmann Hansa mit Strandläufen zum Aufstieg?

Rostock - Diese Vorbereitung wird kein Zuckerschlecken! Schon morgens um 7 Uhr bittet Hansa -Coach Daniel Brinkmann (40) seine Truppe zum Aufgalopp.

Am Ostseestrand werden Hansas Kicker dieser Tage morgens entlangjoggen. © IMAGO / Andy Bünning

Der Morgenlauf soll am Ostseestrand entlangführen, wo andere zu dieser Jahreszeit Urlaub machen. Dort "dürfen die Jungs dann unsere herrliche Ostseeküste auch kennenlernen", so Brinkmann verschmitzt.

Rostocks Trainer quält sein Team durch den Sand, obwohl er als Ex-Profi nur zu gut weiß, dass "Laufen nicht zur Lieblingsdisziplin der Spieler gehört".

Doch jede Vorbereitung beginne "mit Arbeit, mit Basis". Es geht um die Grundlagenausdauer. "Es ist richtig, dass wir da extrem gut aufgestellt sind, weil es eine harte und lange Saison werden wird", erklärt Brinkmann.

In der zurückliegenden Saison musste Hansa wettbewerbsübergreifend 45 Pflichtspiele absolvieren, plagte sich mit vielen Verletzungen herum.

Deshalb formuliert Brinkmann einen klaren Wunsch: diesen Sommer "verletzungsfrei" bleiben. "Das war ein Ding, was uns letztes Jahr schon ziemlich gekillt hat in den ersten Spielen."