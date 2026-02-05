Rostock verrät: Naderi-Wechsel ging erst vier Minuten vor Transferschluss über die Bühne

Glasgow/Rostock - Das war ein Transfer in letzter Minute! Über zig Wochen war ein Winterwechsel von Hansa Rostocks Ryan Naderi (22) in der Schwebe, doch der Millionen-Transfer ging erst kurz vor Toreschluss über die Bühne.

Auch für Hansa-Sportchef Amir Shapourzadeh (42) war der Naderi-Verkauf ein Kraftakt. © Friso Gentsch/dpa

Dies verriet Sportchef Amir Shapourzadeh (42) im Hansa-Podcast des Vereins nach Abschluss der Transferperiode.

Demnach wurden erst kurz vor Mitternacht - ganz genau "vier Minuten" vor Transferschluss - die letzten Unterlagen von Teammanagerin Julia Brusch.

In der 3. Liga ist der Schriftverkehr über Landesverbände zu erledigen. In Mecklenburg-Vorpommern war dies bis 0 Uhr möglich.

Auch Naderis neuer Verein, die Glasgow Rangers, mussten den Transfer beim schottischen Verband bis Mitternacht melden - und hatte aufgrund der Zeitverschiebung eine Stunde länger Zeit.



TAG24 recherchierte am Deadline Day ebenfalls mit und bekam kurz nach Mitternacht das Signal, dass der Transfer und Sack und Tüten sei. Rostock selbst verkündete Dienstagmorgen um 1 Uhr: "Klarheit bei Ryan Naderi".