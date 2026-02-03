Happy End für Ryan Naderi! Wechsel zu den Glasgow Rangers perfekt

Rostock/Manchester/Glasgow - Happy End für Ryan Naderi (22)! Die Transfersaga um den Stürmer-Transfer von Hansa Rostock zu den Glasgow Rangers ist beendet.

Der Wechsel von Rostocks Ryan Naderi (22) nach Schottland ist in Sack und Tüten. © IMAGO / Andy Bünning

Der heiß umworbene Angreifer hat nicht nur den Medizin-Check in Manchester bestanden. Viel wichtiger: Alle Papiere sind unterschrieben, Hansa hat dem Deal zugestimmt und bestätigte den Transfer in der Nacht von Montag auf Dienstag mit einem Statement auf den Social-Media-Kanälen des Clubs.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Zum einen verliert die Kogge im Aufstiegskampf um die 2. Bundesliga ihren wichtigsten Angreifer.

Dafür wird der Drittligist fürstlich entschädigt, soll laut Sky rund 5,5 Millionen Euro erhalten plus 20 Prozent Weiterverkaufsklausel. Stimmt die Summe, wäre der Transferrekord der 3. Liga geknackt.

Für Hendry Blank (21) von Borussia Dortmunds U23 wurden vor zwei Jahren vier Millionen Euro gezahlt.

Die Rangers hatten ihr Angebot in den jüngsten Tagen mehrfach erhöht, vor dem Wochenende war eine Summe von 3,6 Millionen Euro und eine Rückausleihe im Gespräch. Letzteres hat sich angesichts der neuen Summe erledigt, Naderi wechselt mit sofortiger Wirkung nach Schottland.