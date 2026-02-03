Happy End für Ryan Naderi! Wechsel zu den Glasgow Rangers perfekt
Rostock/Manchester/Glasgow - Happy End für Ryan Naderi (22)! Die Transfersaga um den Stürmer-Transfer von Hansa Rostock zu den Glasgow Rangers ist beendet.
Der heiß umworbene Angreifer hat nicht nur den Medizin-Check in Manchester bestanden. Viel wichtiger: Alle Papiere sind unterschrieben, Hansa hat dem Deal zugestimmt und bestätigte den Transfer in der Nacht von Montag auf Dienstag mit einem Statement auf den Social-Media-Kanälen des Clubs.
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Zum einen verliert die Kogge im Aufstiegskampf um die 2. Bundesliga ihren wichtigsten Angreifer.
Dafür wird der Drittligist fürstlich entschädigt, soll laut Sky rund 5,5 Millionen Euro erhalten plus 20 Prozent Weiterverkaufsklausel. Stimmt die Summe, wäre der Transferrekord der 3. Liga geknackt.
Für Hendry Blank (21) von Borussia Dortmunds U23 wurden vor zwei Jahren vier Millionen Euro gezahlt.
Die Rangers hatten ihr Angebot in den jüngsten Tagen mehrfach erhöht, vor dem Wochenende war eine Summe von 3,6 Millionen Euro und eine Rückausleihe im Gespräch. Letzteres hat sich angesichts der neuen Summe erledigt, Naderi wechselt mit sofortiger Wirkung nach Schottland.
Hansa Rostock hat die Offerte der Glasgow Rangers akzeptiert
Naderi selbst soll sich mit den Rangers seit Tagen einig gewesen sein und einen Wechsel nach Schottland als Wunsch favorisiert haben. Der wurde ihm nun erfüllt. Der Stürmer posierte schon in seinem neuen Trikot. Bei den Rangers wird Naderi die Rückennummer 20 tragen.
Dem Vernehmen zögerte Hansa aus mehrerlei Gründen mit einer Freigabe: Naderi wurde nicht nur für zu wichtig im Aufstiegsrennen angesehen, sondern es sollte auch ein Ersatz besorgt werden.
Ob dies geklappt hat, ist bis dato nicht bekannt. Das nötige Kleingeld sollte FCH-Sportchef Amir Shapourzadeh (42) allemal besitzen.
Durch seine Blockade-Haltung und mehrere Absagen von Alternativkandidaten der Rangers stieg der Preis in ungekannte Höhen.
Erstmeldung: 2. Februar, 13.56 Uhr, aktualisiert: 3. Februar, 7.47 Uhr
