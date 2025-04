Zu Hause top, auswärts flop: Hansa Rostock verbaut sich in der Fremde den Aufstieg!

Was nun, Hansa Rostock? Die derbe Pleite gegen Arminia Bielefeld tut auch Tage später noch weh. (Archivbild) © Christoph Reichwein/dpa

16 Pünktchen, 15 Törchen, -13 Tore: Die Bilanz von Rostock in der Fremde liest sich wie die eines Absteigers.

Hansa zu Hause und Hansa auswärts - das sind zwei Welten. Im Ostseestadion ist die Kogge eine Macht, kurz vor Saisonende das beste Heimteam der Liga.

Ganz anders auswärts: Nur bei der U23 des VfB Stuttgart klafft die Schere zwischen Heim- und Auswärtsspielen noch weiter auseinander. In der Fremde tritt Hansa nicht mit demselben Selbstverständnis auf, wirkt oft passiv oder fehleranfällig.

Die Packung in Bielefeld ist bereits die zehnte Auswärtspleite in dieser Saison. Spitzenreiter Dynamo Dresden hat siebenmal verloren, in sämtlichen Heim- und Auswärtsspielen zusammen!

Im Duell auf der Alm am Samstag kommt die Kogge regelrecht unter die Räder, wird von der Wucht der Hausherren überrollt. Schon zur Pause ist dieses Duell beim Stand von 0:3 entschieden.

Trainer Daniel Brinkmann (39) nach dem Spiel ehrlich: "Da merkst du natürlich die Wucht des Stadions."