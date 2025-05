0:5! 1. FC Magdeburg erlebt den absoluten Albtraumtag

Magdeburg - Am Freitagabend hatte der 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga den Abstiegskandidaten Preußen Münster zu Gast. Doch recht schnell wurde klar, dass für die Blau-Weißen alles schiefgehen sollte. Am Ende stand ein 0:5 (0:3) auf der Anzeigetafel.