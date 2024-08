1. FC Magdeburg: Ceka und Nollenberger wollen gehen, dürfen aber nicht!

Jason Ceka (24) möchte den 1. FC Magdeburg verlassen. Trainer Titz hat allerdings etwas dagegen. © Matthias Bein/dpa

Wie Trainer Christian Titz (53) klarstellte, müssen die beiden Wechselwilligen beim Magdeburger Klub bleiben.

"Das sind Spieler, die bei uns im Kader sind, und die wir als gute und wichtige Spieler erachten", sagte der 53-Jährige. "Eine Mannschaft besteht nicht aus elf oder zwanzig Spielern. Du benötigst einen größeren Kader, weil du im Laufe einer Saison immer Leistungsschwankungen und Verletzungen haben wirst."

Ceka wird mit Ligakonkurrent SV Elversberg in Verbindung gebracht. In den vergangenen beiden Pflichtspielen stand der 24-Jährige nicht im Kader, am ersten Spieltag war er spät eingewechselt worden.

Nollenberger kam beim Pokal-Aus in Offenbach 45 Minuten zum Einsatz.