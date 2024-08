Es raucht beim 1. FC Magdeburg! Blamables Pokal-Aus gegen Regionalligist

Offenbach - Die nächste Überraschung in der ersten Runde des DFB-Pokals! Zweitligist 1. FC Magdeburg lag schon nach der ersten Halbzeit beim Regionalligisten Kickers Offenbach zurück. Zwar glichen die Sachsen-Anhalter aus. Doch der Underdog steckte nicht auf, ging wieder in Führung und gewann am Ende mit 2:1 (1:0).