1. FC Magdeburg: Diese Wechsel könnte es in der Startelf geben

Magdeburg - Während des Elb-Clásico nahmen Petrik Sander (65) und Pascal Ibold (36) schon zur Halbzeit die ersten Wechsel vor. Die 1:2-Niederlage konnten die frischen Kräfte bei 1. FC Magdeburg zwar nicht mehr abwenden, es zeigte aber deutlich, dass ein Umdenken bezüglich der kommenden Startelf gebraucht wird.

Trotz der Führung reichte es am Samstagabend nicht für Punkte. © Andreas Gora/dpa

Zur zweiten Hälfte gab es gleich zwei Wechsel: Jean Hugonet (26) und Dariusz Stalmach (20) kamen positionsgetreu für den Gelb-verwarnten Tobias Müller (31) und Silas Gnaka (27), der ausgerechnet im Derby einen seiner schwächeren Tage erwischt hatte.

"Silas war heute nicht der Silas, den wir so in Erinnerung hatten", so der FCM-Coach auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Und Stalmach machte es im defensiven Mittelfeld danach gut. Er brauchte ein paar Minuten, um in dieses intensive Spiel zu finden, überzeugte dann aber mit Präsenz und Spielfreude. Möglich, dass er für Gnaka sogar gegen Hannover schon in der Startelf steht.

Auch der Innenverteidiger-Tausch sollte sich auszahlen. Nach seiner langen Verletzung war Hugonet zwar anzumerken, dass er nicht mit gewohntem Selbstbewusstsein auf dem Rasen stand, trotzdem war er im zweiten Durchgang auffällig. Mit drei abgefangenen Bällen avancierte er zum defensivstärksten Spieler und brachte gleichzeitig Akzente nach vorne. Sollte Hugonet fit sein, ist er in der aktuellen Verfassung ein Kandidat für die erste Elf.

In der zweiten Halbzeit waren die Magdeburger zwar besser im Spiel, für den Lucky Punch hat es am Ende, trotz mehrerer guter Möglichkeiten, nicht gereicht.