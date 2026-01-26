Gefängnisstrafe angemessen? Stahlknecht über Ausschreitungen bei Magdeburg gegen Dynamo

Magdeburg - Nach den massiven Ausschreitungen beim Zweitligaspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden hat der Präsident des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt ein härteres Durchgreifen gefordert.

Beim Zweitliga-Topspiel kam es abseits des Rasens zu unschönen Szenen. © Andreas Gora/dpa

Die Täter müssten schnell ermittelt werden und dann sei es entscheidend, "dass es schnelle und harte Urteile gebe", sagte der frühere Innenminister von Sachsen-Anhalt, Holger Stahlknecht (CDU), dem MDR.

Dabei geht es für Stahlknecht auch um eine präventive Wirkung. Man solle, statt einer Bewährungs- oder Geldstrafe, auch über eine Gefängnisstrafe nachdenken. Gleichzeitig sprach er sich gegen Geisterspiele aus. "Wir haben immer einige, die sich nicht an Regeln halten, und am Ende leidet dann eine gesamte Gesellschaft unter diesen Auswüchsen."

Bei dem Topspiel am Samstagabend wurden mindestens 64 Polizisten verletzt, davon mussten 17 Beamte im Krankenhaus behandelt werden.

Laut Angaben der Polizei hatten die Fans des 1. FC Magdeburg versucht, in den Gästeblock zu gelangen und wurden dabei von der Hundertschaft aufgehalten. Die Polizei hat mittlerweile ein Hinweisportal im Internet eingerichtet, um die Aufarbeitung effizienter zu gestalten.